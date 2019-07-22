Судите сами: зачем на самом деле Украине нужны были досрочные выборы

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования – для Sputnik

Не знаю, как проходят выборы в условиях африканского трайбализма, азиатского феодализма и латиноамериканских кокаиновых диктатур, но для Европы украинские выборы уникальны. Не потому, что происходят в условиях горячей гражданской войны на Донбассе и холодной по всей остальной территории страны (когда выбирали Порошенко ситуация была похуже). И не потому, что в стране свирепствует полицейский террор, а в тюрьмах полно политических заключенных. Украина, наверное, первая и единственная европейская страна, в которой ни одна из партий, проходящих в парламент, по сути ничего не обещает избирателям.

Выборы ради выборов

Судите сами. В Верховную Раду проходит пять политических сил. Из них две: "Оппозиционную платформу – За жизнь" Медведчука – Бойко – Рабиновича (второе место) и "Европейскую солидарность" экс-президента Петра Порошенко (третье место) можно отбросить сразу. У них-то вроде бы есть какие-то программы, планы и стратегии, но им заранее в нынешней Раде отведена роль деструктивной оппозиции. Президент Зеленский, чья партия "Слуга народа" занимает первое место с результатом, превышающим 42%, заявил, что составлять парламентскую коалицию с вышеозначенными партиями не будет.

Еще есть "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Эта политическая сила достаточно эклектична и неконкретна, но за многие годы, проведенные Тимошенко в политике, ее стиль прекрасно изучили и избиратели, и украинские политики и их зарубежные коллеги. Программа Тимошенко, которую коротко можно выразить шестью словами: "со всеми договориться и всех обмануть", – никогда не отличалась ни оригинальностью, ни последовательностью, но Тимошенко всегда политически тяготела к Западу и всегда стремилась по экономическим вопросам сотрудничать с Россией, поскольку только такое сотрудничество давало средства на поддержание украинской государственности.

Тем не менее, в ходе нынешней предвыборной кампании лидер "Батькивщины" и ее однопартийцы никак не выделялись на общем фоне. Создавалось впечатление, что они в принципе не собираются бороться за избирателя, рассчитывая, что за них проголосуют по старой памяти. В общем, они не ошиблись, "Батькивщина" проходит в парламент, но зачем она там нужна – никому не известно.

Лидер гонки партия "Слуга народа" вообще не утруждала себя разработкой каких бы то ни было перспективных проектов. Избирателям предлагалось поддержать ее просто потому, что президенту Зеленскому необходимо большинство в парламенте, чтобы назначить свое правительство (для этого и проводились досрочные парламентские выборы). Правда, Конституция Украины не предполагает, что президент должен иметь контроль над правительством, скорее наоборот, она прописана таким образом, чтобы глава государства мог сосредоточиться на внешней политике и политике безопасности, а с экономикой Кабмин и сам чудесно справится. Однако все президенты стремились установить контроль как над парламентом, так и над подотчетным парламенту правительством (именно перед вновь избранной Верховной Радой Кабмин складывает свои полномочия).

В общем, избирателю объяснили, что Раду надо "перезагрузить", чтобы Зеленский получил там большинство не в октябре, а уже в июле. Ибо без большинства в Раде он не может назначать и увольнять министров, и это является главным препятствием ко всеобщему счастью.

Странно, но во многих странах той же Европы, куда Украина так самоотверженно стремится, да и в США, которые Украину не менее самоотверженно патронируют, президенты годами работают с оппозиционными парламентами – и небо не падает на землю.

Таким образом, получив большинство в Раде президентская партия свои обещания избирателю уже выполнила – остальное должно приложиться само.

Большинство – Зеленскому, остальные фон

Наконец, замыкающая пятерку счастливцев партия "Голос" Святослава Вакарчука (который когда-то был известным в некоторых местностях Украины певцом). Она объединила людей, идейно близких Порошенко, но решивших дистанцироваться от политика, с треском проигравшего президентские выборы.

Все попытки Вакарчука объяснить, зачем нужна его партия и чем она собирается заниматься в Раде, заканчивались конфузом – никто просто не мог понять, что именно он хочет сказать. Слова вроде бы знакомые, а в предложения не складываются. Тем не менее, за партию проголосовали, и она вошла в состав парламента, а "Слуга народа" даже видит в ней основного партнера по коалиции, чему, несомненно, способствует отсутствие у Вакарчука каких бы то ни было политических амбиций.

В общем, выборы проводились, чтобы президент Зеленский мог сформировать большинство в Раде. Примкнуть к пропрезидентскому большинству также хочет Тимошенко со своей "Батькивщиной", но ей не доверяют, подозревая в желании занять премьерский пост. С точки зрения классической политики, в этом ничего крамольного нет, но с точки зрения политики украинской, слишком самостоятельный премьер президенту не нужен.

Порошенко повел в Раду свою "Европейскую солидарность", чтобы его не посадили (по итогам его президентства), а также, чтобы не пришлось расплачиваться за свободу своими бизнес-активами. Такова его политическая программа.

"Оппозиционная платформа" Бойко – Медведчука должна, по идее, предлагать некую альтернативу курсу правительства (раз она оппозиционная). Пока что вся альтернатива заключается в том, что лидеры "Платформы" предлагают пойти на прямые переговоры с Донбассом, чтобы убедить его "вернуться в состав Украины". После чего планируют навязать России переговоры о возврате Крыма. Хорошо, конечно, что они предлагают разговаривать с Донбассом, а не обстреливать его города из тяжелой артиллерии, но что будет, если с их планом не согласятся Донецк с Луганском или же украинские националисты?

Вопрос риторический, ибо в "Оппозиционной платформе" прекрасно понимают, что никто в Киеве их планы реализовывать не собирается, поэтому озвучивать их можно хоть по восемь раз в день. Во власть их не возьмут, а пребывая в оппозиции они ничего из предложенного сделать не смогут.

Итак, у большинства партий, пришедших в Раду, никаких планов, кроме прихода в Раду не было и нет. Те, у кого планы есть ("Оппозиционная платформа"), все равно не могут их реализовать. Наконец те, у кого и планы есть, и кто их частично способен реализовать (Порошенко и его "Европейская солидарность"), видят в Раде убежище от возможных политических и экономических преследований – не более того.

В целом же украинская политическая элита на диво спокойно отнеслась к прошедшим выборам. Они явно были для нее промежуточным этапом. Судя по уже звучащим намекам, большинство киевских политиков ожидают досрочных выборов президента (а затем и парламента) года через два. К ним-то они и готовятся. Впрочем, даже если эти надежды оправдаются, поменяются названия партий и имена их лидеров, а суть останется той же – прорваться к власти, а там хоть трава не расти.

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