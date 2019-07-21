22:16 21 Июля 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.87
  • EUR70.79
Поиск

Пять партий в Раде: на Украине прошли досрочные парламентские выборы

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
37 0 0

Досрочные выборы в Верховную раду Украины прошли в воскресенье 21 июля.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенные по заказу телеканала "112 Украина".

© Sputnik / Стрингер
"Ленивая кампания": кто выиграет парламентские выборы на Украине

Как сообщает РИА Новости, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа " с 42,7%, за ней следует "Оппозиционная платформа - за жизнь" с 12,9%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,8%.
Также в Раду проходит партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 8,5%, и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6,5%.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

В мониторинге выборов не участвовали ни российские наблюдатели, ни представители ПАСЕ.

Очередные выборы в Раду должны были пройти в октябре, однако президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента вскоре после своей инаугурации 20 мая.

Некоторые депутаты не согласились с этим решением и обжаловали его, однако Конституционный суд признал законным указ главы государства. Тогда досрочные выборы назначили на 21 июля.

Читайте также:

По теме

Это трагедия: Россия доказала Европе, что она не Украина
Будущий премьер Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине
На Украине поставят эксперимент и выяснят, есть ли там государство
Теги:
Верховная Рада Украины, выборы, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Война, море и любимые женщины: каким мы запомнили Хемингуэйя
Экипаж корабля Союз МС-13 перешёл на борт МКС — видео
Стыковка завершена: видео встречи нового экипажа на МКС
Ученья свет: где, как и на кого хотят учиться читатели Sputnik
Соцсети
Sputnikabkhazia