Пять партий в Раде: на Украине прошли досрочные парламентские выборы

Досрочные выборы в Верховную раду Украины прошли в воскресенье 21 июля.

СУХУМ, 21 июл - Sputnik. В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют данные экзит-поллов, проведенные по заказу телеканала "112 Украина".

Как сообщает РИА Новости, лидирует партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа " с 42,7%, за ней следует "Оппозиционная платформа - за жизнь" с 12,9%, на третьем месте партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко, которая набирает 8,8%.

Также в Раду проходит партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" - 8,5%, и партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука - 6,5%.

Внеочередные парламентские выборы проходят на Украине в воскресенье. Половину депутатского корпуса (225 человек) изберут по партийным спискам, половину - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.

В мониторинге выборов не участвовали ни российские наблюдатели, ни представители ПАСЕ.

Очередные выборы в Раду должны были пройти в октябре, однако президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента вскоре после своей инаугурации 20 мая.

Некоторые депутаты не согласились с этим решением и обжаловали его, однако Конституционный суд признал законным указ главы государства. Тогда досрочные выборы назначили на 21 июля.

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