Выбрать Раду: как прошли досрочные парламентские выборы на Украине

Согласно данным ЦИК после обработки 42,62% протоколов, партия Зеленского набирает 42,31%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,79%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,7%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%.
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
В мониторинге выборов не участвовали ни российские наблюдатели, ни представители ПАСЕ.
Очередные выборы в Раду должны были пройти в октябре, однако президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента вскоре после своей инаугурации 20 мая.
Некоторые депутаты не согласились с этим решением и обжаловали его, однако Конституционный суд признал законным указ главы государства. Тогда досрочные выборы назначили на 21 июля.
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