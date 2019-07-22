Выбрать Раду: как прошли досрочные парламентские выборы на Украине

Внеочередные выборы в Верховную раду прошли на Украине в воскресенье 21 июля.

Согласно данным ЦИК после обработки 42,62% протоколов, партия Зеленского набирает 42,31%, сохраняя значительный отрыв от партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь" (12,79%). Третье место занимает партия бывшего президента Порошенко (8,7%), далее идет "Батькивщина" (8,09%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,39%.

Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.

В мониторинге выборов не участвовали ни российские наблюдатели, ни представители ПАСЕ.

Очередные выборы в Раду должны были пройти в октябре, однако президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента вскоре после своей инаугурации 20 мая.

Некоторые депутаты не согласились с этим решением и обжаловали его, однако Конституционный суд признал законным указ главы государства. Тогда досрочные выборы назначили на 21 июля.

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