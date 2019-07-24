Без памяти: Германия и Польша отметят начало Второй мировой, Россию не ждут

Польша пригласила на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны Германию, которая 80 лет назад напала на нее, но проигнорировала правопреемницу СССР - Россию, потерявшую при освобождении этой страны 600 тысяч солдат и офицеров.

Sputnik, Алексей Стефанов

Пресс-служба польского президента распространила заявление, в котором сообщается, что драматические события 80-летней давности Польша намерена встретить со странами, с которыми тесно сотрудничает "в интересах мира во всем мире". В их число вошли страны-члены НАТО, ЕС и Восточного партнерства. В последнем случае это Беларусь, Украина, Молдова, Армения Азербайджан и Грузия. Также поляки ждут в гости президента США Дональда Трампа и пригласили канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Российские политологи в беседе со Sputnik оценили решение польских властей пригласить Германию, которая в 1939 году напала на Польшу, но не приглашать Россию, которая в 1945 году ее освободила.

"Это грубость и глупость"

"Если поляки приглашают всю Европу и все Восточное партнерство, но не приглашают Россию, это конечно, просто демонстративный жест. Да, Россия не является членом Восточного партнерства, но если они приглашают Беларусь, Украину, Грузию, Молдову, как членов этой организации, а они бывшие части Советского Союза, хребтом которого была Россия, то выглядит некрасиво. Поляки показывают, что как сильно они нас не любят", - сказал агентству Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Он отметил, что у каждой из стран, входящих в Восточное партнерство, с Польшей особые отношения. И не всегда гладкие. Да и со странами участницами Европейского Союза тоже. "К примеру, с Литвой Польша хоть и союзник по ЕС и НАТО, но мечтает восстановить Речь Посполитую. И Литва очень беспокоится по поводу агрессивных польских намерений". Тем не менее, они приглашены на мероприятия 1 сентября на мыс Вестерплатте в Гданьске.

"Поляки не ограничиваются границами западного блока, приглашают страны большого региона - практически до Урала, которые входили в Советский Союз, и при этом игнорируют Россию. Это, конечно, их право, но с точки зрения даже обычной международной вежливости и поддержания теплых отношений, это, безусловно, грубость и глупость, потому что они с этого не получат ничего, кроме неприязненного отношения", - уверен Ростислав Ищенко.

"Свобода Польши обошлась нам в 600 тысяч жизней"

"Это абсолютно правильно – мы ведь не участники событий 1 сентября 1939 года, с этой точки зрения нам там действительно делать нечего. Но гораздо интереснее не то, кто едет, а формулировка – торжественно отметить 80-летие начала войны. Я напоминаю, что Польше там нечего отмечать – она была разгромлена за 17 дней. Что конкретно они хотят отмечать? Создание сети концентрационных лагерей Аушвиц-Биркенау, Варшавского гетто, специальных повязки для поляков, генерал-губернаторства вместо Польши?", - поражается политолог Армен Гаспарян.

Он напомнил, что более 80 лет назад Польша призывала Германию объединиться, и вместе ударить по Советскому Союзу. "По иудо-большевизму, как это называлось". Но вместо этого Адольф Гитлер ударил по Польше, и ликвидировал ее на шесть лет. "Это, что ли, поляки хотят отметить?".

В то время как русофобские заявления со стороны Варшавы "делают не просто какие-то историки и политические эксперты, а представители руководства страны", вообще сложно выстраивать какой-либо диалог в современности, считает политолог.

"Польша могла бы и помолчать, потому что польскую государственность вернули благодаря усилиям Советского Союза по разгрому немецкого национал-социализма. Польша получила германские земли. Конкретно Бреслау перешел в состав Польши (ныне Вроцлав – ред.), Данциг остался в составе Польши (ныне Гданьск – ред.). И, наконец, именно советская армия помешала сделать из поляков мыло в прямом смысле этого слова. И обошлось нам это в 600 тысяч бесценных жизней солдат и офицеров, которые погибли в боях за освобождение Польши. Вот лучше бы об этом почаще вспоминало польское правительство", - отметил Армен Гаспарян.

"Польша сама вела себя как агрессор"

"Как правильно отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, любая годовщина Великой Отечественной и Второй мировой войны не может сегодня проходить без участия России, которая является правопреемницей Советского Союза. СССР внес решающий вклад в разгром агрессора, в Победе над нацисткой Германией. Но сегодня в Польше проводится откровенная политика русофобии. Правящие круги ею заражены, и делают все возможное, чтобы исторические события, которые должны изучать историки, были в сегодняшней политической повестке дня польского руководства", - считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Он напомнил, что на сегодняшний день в Польше уже намечено к демонтажу 230 памятников советским воинам-освободителям, проходит это по инициативе Института национальной памяти, который "фактически обладает прокурорскими функциями, может осуждать тех или иных людей, проводить политику декоммунизации, которая на самом деле является русофобской политикой".

"Они осуждают действия Советского Союза, а свою собственную политику в 1939 году выгораживают и обеляют. Но мы не должны забывать, что Польша в предвоенный период, в годы Мюнхенского сговора проводила агрессивную политику. Когда Германия захватила Судетскую область, Польша как гиена оторвала от Чехословакии Тешинскую область. Были у польского руководства и планы похода против Советского союза", - отметил Мягков.

Историк напомнил, что накануне начала войны Польша заключила договор с нацисткой Германий. Когда велись англо-франко-советские переговоры летом 1939 года, отказалась пропускать части Красной армии навстречу агрессии гитлеровской Германии.

"Тем самым политика умиротворения Англии и Франции, которая проводилась в то время, привела к тому, что Советский Союз был вынужден защищать свои национальные государственные интересы".

"Сегодня в Польше очень много говорят о якобы совместном ударе Германии и Советского Союза в сентябре 1939 года. Но не будем забывать, что части Красной армии были введены на территории Западной Украины и Западной Белоруссии, которые были оккупированы Польшей в 1921 году и оторваны от Советской России по Рижскому договору. Красная армия вступила на территории, где жили в основном этнические украинцы и белорусы. Это было 17 сентября, когда польское правительство уже бежало, государство и армия уже развалились. Вот эти моменты сегодня польские историки предпочитают забыть", - заключил Михаил Мягков.

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