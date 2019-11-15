Украинский адмирал пожаловался на усиление России в Черном море

Беспокойство вызвано новыми кораблями и подлодками, которые могут нести крылатые ракеты "Калибр".

СУХУМ, 15 ноя – Sputnik. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия серьезно усилила боевой потенциал Черноморского флота за счет кораблей, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр", пишет РИА Новости.

Соответствующее выступление состоялось на Международной конференции по морской безопасности в Одессе, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам Воронченко, Россия создала в регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны, усилила систему ПВО установками С-400, а также расширила авиационный парк.

"За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет "Калибр" дальнего действия. Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет", — сказал Воронченко.

Адмирал считает, что ответом Украины должно стать "восстановление военно-морских возможностей национального флота, наращивание корабельно-катерного состава, строительство береговой инфраструктуры, строительство кораблей и катеров на собственных судостроительных предприятиях и качественное сотрудничество со странами НАТО". Он отметил также важность проведения серии совместных с альянсом учений в Черноморском регионе.

Экс-командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев в ответ на опасения украинского адмирала ответил, что укрепление российских Вооруженных сил на Черном море носит оборонительный характер, беспокойство украинского флота связано лишь с желанием получить больше денег.

"Я считаю, что беспокойство Игоря Воронченко укреплением российских морских сил на Черном море безосновательно. У нас формирование сил где бы то ни было, на любом театре, происходит исходя из окружения, чтобы в случае ухудшения обстановки Россия не оказалась в проигрышном положении", - сказал Валуев.

При этом Валуев отметил, что если бы перед Россией стояла цель нейтрализовать Украину, это можно было бы сделать и за счет других видов Вооруженных сил.

Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров.

НАТО стремится расширить влияние на европейском континенте, особенно у границ с Россией. В МИД РФ отмечали, что альянс использует истерию Запада по поводу возможной "российской агрессии", чтобы стягивать как можно больше военной техники и контингентов к восточному флангу.

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