Обратный отсчет: сколько продлится перемирие израильтян и палестинцев

СУХУМ, 22 мая - Sputnik. Израильская армия с удовлетворением отчитывается: уничтожили большую часть военной инфраструктуры радикальных группировок. Но никто не знает, надолго ли это затишье. Подробнее читайте в материале Ксении Мельниковой для РИА Новости.

Все победители, все проигравшие

"После одиннадцати дней кровопролитных военных действий я приветствую прекращение огня между сектором Газа и Израилем. Призываю все стороны соблюдать режим прекращения огня. Газа — неотъемлемая часть будущего палестинского государства, и необходимо приложить все усилия для достижения реального национального примирения, которое положит конец расколу", — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Вести переговоры между Израилем и палестинскими группировками помогал Египет. На посредничестве Каира настояло движение ХАМАС. Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить одну делегацию в Тель-Авив, другую — в Рамаллу. Они будут следить, чтобы стороны не нарушили перемирие.

Израиль и Палестина запускали ракеты друг в друга вплоть до наступления режима прекращения огня. Стрелять прекратили в два часа ночи по местному времени (совпадает с московским).

Конфликт между Израилем и палестинскими движениями ХАМАС и "Исламский джихад" в очередной раз обострился 10 мая. Все началось с беспорядков около мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме из-за решения израильского суда об изъятии домов в квартале Шейх-Джаррах у живущих там арабских семей.

Радикальные группировки выпустили по территории Израиля свыше четырех тысяч ракет, в ответ военные еврейского государства обстреляли несколько сотен целей. За это время погибли 12 израильтян и свыше 230 палестинцев, среди них 65 детей.

После объявления перемирия палестинцы хлынули на улицы Газы. Многие восприняли прекращение огня как победу. Правящая в секторе группировка ХАМАС, которую на Западе признают террористической, считает, что их сторона "оказала успешное сопротивление" сильному сопернику. Те палестинцы, что не успели на прошлой неделе отметить Ураза-байрам, решили сделать это 21 мая.

"Мы не празднуем великую победу, в отличие от палестинцев, которые вне зависимости от результата всегда будут объявлять себя выигравшей стороной, — говорит член правления Торгово-промышленной палаты Израиль — Россия Эли Гервиц. — Для нас гибель каждого — повод для грусти. Мы живем просто другим распорядком, не тем, что последние одиннадцать дней".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что военные выполнили главную задачу — "нанесли серьезный удар по террористическим организациям и восстановили спокойствие". "Не все еще известно публике, и то, чего мы достигли, раскроем со временем", — сообщил он.

Выгодный конфликт

Джозеф Байден пообещал оказать быструю гуманитарную помощь Газе — вместе с ООН и другими заинтересованными международными организациями. Действовать намерены через администрацию президента Махмуда Аббаса, чтобы "ХАМАС не смог пополнить военный арсенал".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала стороны придерживаться режима прекращения огня. "Только политическое решение принесет долгосрочный мир и безопасность для всех", — написала она в Twitter.

Россия предложила как можно скорее провести министерскую встречу Квартета по ближневосточному урегулированию, в который, помимо нее, входят США, ЕС и ООН. "Двум сторонам необходимо взять на себя ответственность и приступить к диалогу", — заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Москва ожидает прямого палестино-израильского разговора.

Учитывая особенность конфликтов, двусторонние встречи будут более эффективными, отметил в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра востоковедных исследований Данила Крылов. "Квартет по ближневосточному урегулированию в разы менее полезен в силу культурно-цивилизационной специфики. Предпочтительнее участие отдельных стран. Например, у Каира долгий опыт посредничества между Израилем и сектором Газа", — пояснил политолог.

По его мнению, нынешнее перемирие — это в большей степени победа Газы и палестинских группировок: "Израиль не достиг желаемых успехов. Военные и вовсе считают, что этот конфликт продемонстрировал провал израильской разведки, она не смогла предугадать возможности группировок ХАМАС и "Исламский джихад", не прогнозировала, что будут столь массовые ракетные удары реактивными снарядами". Крылов добавил: атаки на территории Израиля были настолько мощными, что в определенный момент перегружали систему ПРО "Железный купол".

Житель Тель-Авива Эли Гервиц отмечает, что сейчас большинство израильтян надеются на мирную жизнь в течение ближайшего времени. Начальник оперативного управления Генштаба генерал-майор Аарон Халива, например, заявляет, что пять лет тишины — уже успех. Однако востоковед и публицист Андрей Онтиков не столь оптимистичен в прогнозах.

"Запускается обратный отсчет. Обмен ударами произойдет рано или поздно. Проблема еще и в том, что конфликт крайне выгоден как израильским властям, так и ХАМАС. Вот только расплачиваются за это простые жители", — говорит арабист. Он согласен с оценкой, что перемирие воспринимают как победу ХАМАС и группировка набирает все больше политических очков. Но это усугубляет раскол внутри Палестины, учитывая, что на Западном берегу правит ФАТХ, а в секторе Газа — ХАМАС.

"Израильские власти, несмотря на официальные заявления, крайне заинтересованы в том, чтобы ХАМАС оставался в секторе Газа, — уверен политолог. — Антипалестинский фактор эксплуатируют в политической жизни на полную катушку. Это дает повод не начинать прямые переговоры с палестинским руководством, создавать еврейские поселения, а также набирать популярность в глазах избирателей".

Но пока стороны взяли паузу. И если не начнется полноценный мирный процесс, скорее всего, передышку противники используют, чтобы подойти к следующему раунду с лучшим вооружением и нанести сопернику больший урон.