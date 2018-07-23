Пресс-конференция о прошедших боях абхазских боксеров

24 июля в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция о прошедших боях профессиональных абхазских боксеров Батала Чежия* и Игоря Адлейба**.

В пресс-конференции примут участие:

Профессиональный боксер Батал Чежия;

Профессиональный боксер Игорь Адлейба.

*Батал Чежия одержал победу над Рубеном Мовсесяном из Грузии на вечере профессионального бокса в Москве 19 июля. Уже во втором раунде абхазский спортсмен отправил в нокаут своего соперника.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс".

**Спортсмен из Абхазии Игорь Адлейба одержал победу над соперником Михаилом Авакяном техническим нокаутом на вечере бокса в Екатеринбурге в субботу 14 июля.

Адлейба одолел соперника в первой минуте шестого раунда. Это третья досрочная победа абхазского спортсмена.

Игорь Адлейба многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).

Аккредитация по телефону: +79409262616.

Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.

Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.