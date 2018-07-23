Пресс-конференция о прошедших боях абхазских боксеров

В пресс-конференции примут участие:
- Профессиональный боксер Батал Чежия;
- Профессиональный боксер Игорь Адлейба.
*Батал Чежия одержал победу над Рубеном Мовсесяном из Грузии на вечере профессионального бокса в Москве 19 июля. Уже во втором раунде абхазский спортсмен отправил в нокаут своего соперника.
Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс".
**Спортсмен из Абхазии Игорь Адлейба одержал победу над соперником Михаилом Авакяном техническим нокаутом на вечере бокса в Екатеринбурге в субботу 14 июля.
Адлейба одолел соперника в первой минуте шестого раунда. Это третья досрочная победа абхазского спортсмена.
Игорь Адлейба многократный чемпион Абхазии, победитель международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта республики по боксу, кандидат в мастера спорта России.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Пушкина, 16 (бизнес-центр "Гудоу Плаза", 5 этаж).
Аккредитация по телефону: +79409262616.
Отправьте заявку на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com для подписки на анонсы мультимедийного пресс-центра Sputnik Абхазия.
Вы также можете задать интересующие вопросы участникам пресс-конференции в комментариях к соответствующему мероприятию на странице Sputnik Абхазия в социальной сети Facebook или направить их на электронный адрес m.vozba@sputniknews.com.