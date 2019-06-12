Ученый назвал сроки восстановления самшита на Кавказе

СУХУМ, 12 июн - Sputnik. Старший научный сотрудник Кавказского заповедника Евгений Грабенко рассказал РИА Новости, что восстановление знаменитого краснокнижного колхидского самшита, почти погибшего из-за иностранных насекомых-вредителей, займет не менее 300 лет.

Колхидский самшит пострадал от бабочки-огневки - вредителя, который "приехал" в Сочи с саженцами из Италии в 2012 году.

"Самшит очень долго восстанавливается. Те деревья, которые были, сформировали под свой микроклимат. Теперь нет самшита, и исчезла целая экосистема. Растет самшит со скоростью от нескольких десятых миллиметра в год, до миллиметра. Восстановление может занять 300, 600 лет, точно сложно сказать, но это точно не одно и не два поколения людей", - сказал Грабенко.

Если до нашествия бабочки-огневки на одном гектаре росло 4-4,5 тысячи самшитов, которые орбразовывали сомкнутый полог, то сейчас полог пропал - роща стала светлой, отметил Грабенко. Однако, по утверждению ученого, в самшитниках уже "появился небольшой подрост, который и дает надежду на восстановление рощи".

"Последний раз самшит плодоносил пять лет назад, но в этом году мы тоже находили всходы-первогодочки. Значит семена дремлют в земле и все еще всходят. Сейчас можно увидеть подрост самшита высотой от 5,7 до 20 сантиметров", - сказал Грабенко.

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Кроме того, ученые пытаются вырастить самшит в теплицах. Однако второй год не удается добиться того, чтобы семена всходили массово и одновременно. При поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) России запущен проект по выращиванию самшитов из черенков, но, как уточнил Грабенко, в этом случае снижается генетическое разнообразие самшитов.