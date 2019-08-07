Боевика ликвидировали в Ингушетии

В ходе перестрелки в Малгобекском районе Ингушетии в среду 7 августа был ликвидирован боевик.

СУХУМ, 7 авг – Sputnik. В селении Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии в ходе контртеррористической операции ликвидировали одного боевика, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По данным агентства, во время проверки в селе силовики обнаружили боевиков, которые открыли огонь. В результате произошла перестрелка с бандитами.

"В ходе перестрелки, по предварительной информации, уничтожен один боевик", - сообщили в правоохранительных органах.

Режим КТО в Вознесенском действует с 4:30 по московскому времени. Оперативный штаб просит граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

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