Южная Осетия потребовала "убрать до утра" блокпост Грузии в селе Цнелис

Ранее сообщалось, что югоосетинские силовики сформировали сводный отряд для охраны участка госграницы Южной Осетии в районе села Цнелис Знаурского района.

СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Югоосетинская сторона покинула встречу в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) из-за нежелания грузинской делегации "услышать доводы разума", заявил Sputnik Южная Осетия руководитель делегации Южной Осетии Егор Кочиев.

Несколько дней назад в районе села Цнелис Знаурского района Южной Осетии вблизи от домов местных жителей грузинские силовики приступили к возведению своих объектов. МИД Южной Осетии прокомментировал эту ситуацию как "выражение прямой угрозы в адрес народа Южной Осетии".

"Грузинская сторона отказалась свернуть работы и пыталась перевести диалог в другое русло, утверждая, что данный пост не представляет опасности", - отметил Кочиев.

Как рассказал Кочиев, место, где выставлен пост, относится к территории Южной Осетии. Грузинская сторона, по его словам, не смогла представить никаких аргументов в опровержение этого довода.

"В связи с тем, что грузинская сторона не слышит никакие доводы, делегация Южной Осетии поставила условие убрать пост до 6:00 завтрашнего дня. В противном случае с нашей стороны будут предприняты все законные способы для защиты нашего населения", - заявил он.

Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

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