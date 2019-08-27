Парламент Южной Осетии заявил о провокациях на границе с Грузией

СУХУМ, 27 авг — Sputnik. Парламент Южной Осетии заявил о провокациях на государственной границе с Грузией, сообщается на сайте парламента.
Отмечается, что в районе села Цнелис находятся "вооруженные формирования Грузии", что является "неприкрытым актом агрессии" со стороны Тбилиси.
"Грузинские вооруженные силы на территорию РЮО никто не приглашал. Парламент в самое ближайшее время примет соответствующее заявление, в котором призовет грузинские власти к отказу от провокаций у государственной границы РЮО", - говорится в заявлении законодательного органа югоосетинской республики.
Парламентарии намерены призвать соответствующие органы принять необходимые меры по выведению вооруженных формирований Грузии с территории Южной Осетии.
По данным Sputnik Южная Осетия, на одном из участков госграницы Южной Осетии в окрестностях села Цнелис ведется оборудование грузинского полицейского поста.
В августе 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия и Абхазия встали на защиту Цхинвала, в результате Тбилиси был вынужден вернуть войска в места постоянной дислокации.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.
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