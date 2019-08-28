Приказ Бибилова: Южная Осетия приняла спецмеры на границе с Грузией

В Комитете госбезопасности Южной Осетии рассказали о мерах, принятых в ответ на "провокационные действиями Грузии".

СУХУМ, 28 авг — Sputnik. Комитет госбезопасности Южной Осетии осуществляет специальные действия в целях обеспечения безопасности граждан ресублики в приграничных районах страны, передает Sputnik Южная Осетия.

Меры предпринимаются в связи с провокационными действиями Грузии, которая на протяжении нескольких дней обустраивает полицейские посты вблизи границ Южной Осетии.

"В связи с провокационными действиями грузинской стороны на спорном участке югоосетино-грузинской границы в районе села Уиста (Цнелис), по приказу верховного главнокомандующего Южной Осетии, КГБ осуществляет специальные действия в целях обеспечения безопасности граждан республики, проживающих в приграничной полосе, локализации угроз безопасности в пограничной сфере в районе сел Цнелис и Гвиргвина", – рассказала глава пресс-службы ведомства Екатерина Бязрова.

Ведомство также предупредило о том, что любые нарушения правовых режимов, действующих на госгранице Южной Осетии, будут пресекаться, а нарушители будут задержаны в соответствии с югоосетинским законодательством.

Ранее сообщалось, что на одном из участков госграницы Южной Осетии в окрестностях села Цнелис ведется оборудование грузинского полицейского поста.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.

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