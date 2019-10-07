Подарок на день рождения: центральную улицу Цхинвала назвали в честь Путина

СУХУМ, 7 окт - Sputnik. Власти Южной Осетии переименовали центральную улицу Цхинвала – Московскую - в честь президента России Владимира Путина, передает Sputnik Южная Осетия.
"Нами принято решение переименовать одну из красивейших улиц Цхинвала. С сегодняшнего дня улица Московская будет носить имя президента РФ Владимира Владимировича Путина. Решение принято комиссией с учетом той помощи и поддержи, которую оказывает Южной Осетии Российская Федерация и Владимир Владимирович лично. Переименование обсуждалось давно, но решете принято сегодня, в День рождения российского президента", - мэр города Алан Кочиев.
На улице, которая будет носить имя главы России, находится новый университетский комплекс, Аллея славы и республиканский стадион. Это одна из самых больших улиц города. Также в Цхинвале есть переулок, который носит имя Владимира Путина.
По словам руководителя администрации президента Южной Осетии Игоря Козаева, "московская" тема достаточно широко представлена в городе – есть микрорайон Московский, улица Лужкова. "Думаю, это не тот вопрос, который нуждается в общественном обсуждении. Уверен, население поддержит такую идею", - добавил он.
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