Даур Кове выразил озабоченность ситуацией на границе Южной Осетии и Грузии

Делегация из Абхазии во главе с Министром иностранных дел Дауром Кове участствует в торжественных мероприятиях в Цхинвале, посвященных годовщине образования республики Южная Осетия.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Глава МИД Абхазии Даур Кове, во время встречи с юго-осетинским коллегой Дмитрием Медоевым, выразил обеспокоенность в связи с провокацией у села Уиста (Цнелис), связанной со строительством блокпоста грузинской полиции, передает Sputnik Южная Осетия. © Foto / Пресс-служба парламента РЮО Цхинвал попросил Москву выработать совместную позицию по ситуации на границе с Грузией

По мнению Кове, обострение ситуации у села Уиста может негативно сказаться на стабильности во всем Закавказье.

Главы двух ведомств также обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, накануне состоялась встреча Даура Кове с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии от лица президента Рауля Хаджимба поздравил Анатолия Бибилова и народ Южной Осетии с Днем Республики и пожелал благополучия и процветания.

© Foto / МИД Абхазии Встреча Министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым

В столице Южной Осетии проходят праздничные мероприятия в честь 29-й годовщины провозглашения Республики.

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