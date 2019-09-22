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Глава МИД Даур Кове

Даур Кове выразил озабоченность ситуацией на границе Южной Осетии и Грузии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Делегация из Абхазии во главе с Министром иностранных дел Дауром Кове участствует в торжественных мероприятиях в Цхинвале, посвященных годовщине образования республики Южная Осетия.

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Глава МИД Абхазии Даур Кове, во время встречи с юго-осетинским коллегой Дмитрием Медоевым, выразил обеспокоенность в связи с провокацией у села Уиста (Цнелис), связанной со строительством блокпоста грузинской полиции, передает Sputnik Южная Осетия.

© Foto / Пресс-служба парламента РЮО
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По мнению Кове, обострение ситуации у села Уиста может негативно сказаться на стабильности во всем Закавказье.

Главы двух ведомств также обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по актуальным проблемам, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, накануне состоялась встреча Даура Кове с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, сообщила пресс-служба МИД Абхазии.

Глава внешнеполитического ведомства Абхазии от лица президента Рауля Хаджимба поздравил Анатолия Бибилова и народ Южной Осетии с Днем Республики и пожелал благополучия и процветания.

Встреча Министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым
© Foto / МИД Абхазии
Встреча Министра иностранных дел Республики Абхазия Даура Кове с Президентом Республики Южная Осетия Анатолием Бибиловым

В столице Южной Осетии проходят праздничные мероприятия в честь 29-й годовщины провозглашения Республики.

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Теги:
Анатолий Бибилов, МИД Республики Южная Осетия, МИД Абхазии, Южная Осетия, Абхазия, Дмитрий Медоев, Даур Кове


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