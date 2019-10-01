Южная Осетия вновь не договорилась с Грузией по блокпосту на границе

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Представители Южной Осетии и Грузии во время встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) вновь не смогли договориться по ситуации вокруг грузинского блокпоста, размещенного вблизи югоосетинского села Цнелис, заявил Sputnik Южная Осетия руководитель югоосетинской делегации Егор Кочиев.

По его словам, на сегодняшней встрече югоосетинская сторона снова заявила, что нахождение поста на территории Южной Осетии невозможно - "это сильнейшая угроза нашей безопасности, и мы требуем, чтобы грузинские полицейские покинули этот район".

"До серьезных шагов нам пока договориться не удалось. Грузинская сторона ответила, что в этом районе находятся и югоосетинские силовики, на что мы заявили, что наши силы безопасности находятся там с одной единственной целью – защиты населения республики и ее территории", – заявил Кочиев.

Он отметил, что дата следующей встречи не определена, в ближайшие дни в Женеве пройдет очередной раунд дискуссий по безопасности, где также будет обсуждаться ситуация на югоосетино-грузинской границе.

"После этого мы договоримся о новой встрече МПРИ. Это будет опять техническая встреча, потому что мы не можем обсуждать другие вопросы. У нас серьезная угроза безопасности в селе Цнелис, и пока эта проблема не будет решена, ни один другой вопрос на МПРИ обсуждаться не может", – добавил Кочиев.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.

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