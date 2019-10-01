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Южная Осетия вновь не договорилась с Грузией по блокпосту на границе

© Sputnik / Ян Габараев
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В Южной Осетии прошла пятая техническая встреча югоосетинской и грузинской стороны по ситуации вокруг югоосетинского села Цнелис.

СУХУМ, 1 окт — Sputnik. Представители Южной Осетии и Грузии во время встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) вновь не смогли договориться по ситуации вокруг грузинского блокпоста, размещенного вблизи югоосетинского села Цнелис, заявил Sputnik Южная Осетия руководитель югоосетинской делегации Егор Кочиев.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По его словам, на сегодняшней встрече югоосетинская сторона снова заявила, что нахождение поста на территории Южной Осетии невозможно - "это сильнейшая угроза нашей безопасности, и мы требуем, чтобы грузинские полицейские покинули этот район".

"До серьезных шагов нам пока договориться не удалось. Грузинская сторона ответила, что в этом районе находятся и югоосетинские силовики, на что мы заявили, что наши силы безопасности находятся там с одной единственной целью – защиты населения республики и ее территории", – заявил Кочиев.

Он отметил, что дата следующей встречи не определена, в ближайшие дни в Женеве пройдет очередной раунд дискуссий по безопасности, где также будет обсуждаться ситуация на югоосетино-грузинской границе.

"После этого мы договоримся о новой встрече МПРИ. Это будет опять техническая встреча, потому что мы не можем обсуждать другие вопросы. У нас серьезная угроза безопасности в селе Цнелис, и пока эта проблема не будет решена, ни один другой вопрос на МПРИ обсуждаться не может", – добавил Кочиев.

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост на территории республики в районе села Цнелис Знаурского района. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять "законные способы для защиты населения от возникающих угроз", однако Грузия продолжила обустройство блокпоста. Позже пограничники Южной Осетии заняли высоту над блокпостом грузинской полиции и стали обустраивать свой пост в рамках реализации специальной гуманитарной операции, чтобы помешать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью югоосетинской территории.

Ситуация обсуждается на технических встречах формата МПРИ с участием представителей ОБСЕ, ЕС и РФ, но пока безрезультатно.

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