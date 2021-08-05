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Президент Абхазии Аслан Бжания отправится с визитом в Южную Осетию

© Foto / официальный сайт Президента Республики Абхазия
Кавказ
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Это будет первый официальный визит Аслана Бжания в Республику Южная Осетия в качестве президента Абхазии.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Официальный визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию состоится 6-9 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

© Sputnik / Акоп Кущян
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Бжания примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине августовских событий 2008 года.

Кроме того, в рамках визита пройдут переговоры Бжания с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, а также расширенное совещание по вопросам взаимодействия двух республик.

Ранее, в сентябре 2020 года Бжания и Бибилов встречались на переговорах в Москве. В феврале 2021 года Бибилов приглашал Бжания посетить Южную Осетию в любое удобное для него время.

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