Президент Абхазии Аслан Бжания отправится с визитом в Южную Осетию

Это будет первый официальный визит Аслана Бжания в Республику Южная Осетия в качестве президента Абхазии.

СУХУМ, 5 авг - Sputnik. Официальный визит президента Абхазии Аслана Бжания в Южную Осетию состоится 6-9 августа, сообщает пресс-служба главы государства.

Бжания примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине августовских событий 2008 года.

Кроме того, в рамках визита пройдут переговоры Бжания с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым, а также расширенное совещание по вопросам взаимодействия двух республик.

Ранее, в сентябре 2020 года Бжания и Бибилов встречались на переговорах в Москве. В феврале 2021 года Бибилов приглашал Бжания посетить Южную Осетию в любое удобное для него время.