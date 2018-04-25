К чему приведет армян "бархатная революция"

Российский эксперт выразил мнение о том, что ждет Армению в новых реалиях и куда заведет ее эйфория от "бархатной революции".

В Армении прошла "бархатная революция", в которой фактически аккумулировались все протестные настроения, бурлящие в армянском обществе последние десять лет. Триггером протеста стало желание президента Сержа Саргсяна пойти на третий срок управления страной, заняв пост премьер-министра (которому после проведения конституционной реформы передавалась вся полнота власти).

© Sputnik . Asatur Yesayants Лидера оппозиции Пашиняна официально выдвинут в премьеры Армении

Формально он имел на это полное право. Возглавляемая Саргсяном Республиканская партия выиграла парламентские выборы 2017 года, завоевав 58 мандатов из 105 (а вместе с партией Дашнакцутюн правящая коалиция насчитывала в итоге 65 мандатов). Никаких юридических ограничений на то, чтобы стать премьером, у него не было.

Однако было два других ограничения – моральное и рейтинговое. Еще в самом начале проведения конституционной реформы (когда многие говорили о том, что она делается лишь под новый срок Саргсяна) президент пообещал, что на третий срок не пойдет. "Официально заявляю, что я, Серж Саргсян, никогда больше не буду выдвигаться на пост президента Армении. И если в результате окончательных обсуждений будет выбран вариант, не соответствующий моим желаниям — я имею в виду модель парламентского правления, то я не буду претендовать и на должность премьер-министра. Уверен, что один и тот же человек не должен больше двух раз в своей жизни претендовать на то, чтобы быть у руля власти в Армении", — заявил он в далеком, но всем памятном 2014 году. И когда его кандидатура была выдвинута в парламенте и проголосована 17 апреля, получилось, что свое слово Серж Саргсян нарушил.

© Sputnik . David Galstyan Сторонники оппозиции вновь вышли на улицы Еревана

Возможно, население бы приняло такой поворот событий, если бы Саргсян был популярным политиком. Однако рейтинг президента-премьера был крайне низким. Граждане ставили ему в вину отсутствие экономического роста (за десять лет правления Саргсяна ВВП в долларовом выражении почти не вырос), коррупцию, неспособность остановить депопуляцию, неэффективную внешнюю политику. Успех Республиканской партии на выборах 2017 года объясняется (помимо использования административного ресурса) тем, что ее на выборы повел тогдашний премьер-министр Карен Карапетян, который, придя на этот пост в 2016 году, запустил реальные экономические реформы и добился в 2017 году рекордного за 10 лет роста ВВП в 7,5%.

Серж Саргсян понадеялся на традиционный для Армении характер протестов ("покричат и разойдутся"). И тут он ошибся. Уровень неприятия личности Саргсяна оказался настолько высок, что люди с разными политическими взглядами консолидировались, вышли на улицы и продемонстрировали решимость оставаться там до победного конца.

До победы еще далеко

Некоторые российские эксперты и политики назвали этот выход "майданом". Однако это сравнение неверное и, более того, оскорбительное для армян. Во-первых, потому что это было не антироссийское, а антивластное движение. Да, его знаменем стал представитель партии "Елк" ("Выход") Никол Пашинян, известный своей антироссийской и антиевразийской позицией. Однако этот пост он занял не из-за популярности своих русофобских взглядов (достаточно сказать, что "Елк" со своей повесткой получила на выборах 2017 года лишь девять мандатов), а благодаря своему радикализму и готовности стоять до конца. Остальные оппозиционные лидеры в протест не поверили, расчистив тем самым Пашиняну дорогу на гребень волны.

© Sputnik . Asatur Yesayants Американский флюгер: довольное недовольство протестным движением в Армении

Во-вторых, протест был ненасильственным – никто в полицейских коктейли Молотова не кидал и из оружия не отстреливал. Люди шли с поднятыми руками, показывая, что не собираются свергать власти силой – лишь своей решимостью.

В итоге решимость и победила – 23 апреля Серж Саргсян, оказавшись перед выбором между капитуляцией и применением силы, поступил очень достойно и подал в отставку. Вся Армения праздновала это событие на улицах – с фейерверками, братаниями, танцами и заявлениями о "победе". Однако до победы еще далеко. Настоящей победой в армянской "бархатной революции" может стать ее достойное завершение.

Нужна системная работа, а не быстрые решения

В краткосрочном смысле под победой понимается сохранение протестующих в легальном политическом пространстве и уважение демократических процедур, за которые люди стояли на улицах. После отставки Саргсяна и.о. премьера стал Карен Карапетян. Очевидно, что лишь на период интеррегнума (то есть до проведения неизбежных досрочных парламентских выборов).

Однако такой подход не устраивает лидера протестов Пашиняна, который требует немедленной отставки всего кабинета и назначения на пост премьера "народного кандидата" — то есть себя. Это требование незаконно, недемократично и нелогично.

Во-первых, люди вышли на улицы не за Пашиняна, а против Саргсяна. Во-вторых, нельзя избирать премьер-министра (пусть даже временного) аплодисментами на площади – смысл протеста был в сохранении в Армении демократии, а такое избрание откровенно недемократично, поскольку не учитывает мнение большинства населения.

Мнение народа – и это в-третьих – было продемонстрировано на парламентских выборах 2017 года, когда победу одержала Республиканская партия. Значит, она и должна назначить своего премьера – того же Карапетяна, который пользуется поддержкой населения. Тот факт, что он поддержал назначение Саргсяна, ни о чем не говорит – партийную дисциплину еще никто не отменял, и ей подчинялся даже господин Пашинян (когда подстраивал свои личные взгляды под идеологию "Елк").

Да и преувеличивать роль Карапетяна сейчас не стоит — деятельность временного премьер-министра будет в основном ограничена подготовкой к выборам, а также проведением их в максимально прозрачной манере.

В среднесрочной же перспективе победой станет избрание достойной власти. Да, сейчас наверх потянутся радикалы, которые пообещают людям одним махом разрушить все коррупционные схемы окружения Саргсяна, изгнать олигархов (имена которых в Армении все знают), а также развернуть страну к светлому Западу. В их пользу будет играть общественная эйфория, а также политико-информационная накачка со стороны западных партнеров. Как тут не вспомнить об огромном штате американского посольства (две с половиной тысячи сотрудников), а также о нескольких тысячах работающих в Армении НКО.

© Sputnik . Asatur Yesayants Лидера оппозиции Пашиняна официально выдвинут в премьеры Армении

Однако такой исход станет для Армении поражением. Приход к власти популистов в обычной стране приводит к регрессу, а в стране, зажатой между двумя превосходящими ее по экономическим показателям противниками (Турцией и Азербайджаном) – к катастрофе. Армении нужны не быстрые и пустые решения радикалов, а системная работа технократов.

Поражением Армении станет и выход из евразийской интеграции и союза с Россией. Кому-то этот союз может не нравиться, однако реальность жестока к иллюзиям – во многом благодаря отношениям с Россией Армения сохраняет на сегодняшний день собственную независимость, а также обеспечивает валютные поступления в виде переводов денег работающих в России армян. Многие простые армяне это прекрасно понимают и не покупаются на антироссийскую пропаганду проплаченной Западом или одержимой собственными фобиями политико-академической элиты.