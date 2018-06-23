Субботники по пятницам или как надо любить родину

Абхазию накрыла беспрецедентная волна субботников. По поручению премьер-министра страны министерства занялись уборкой закрепленной за ними территории. Эта инициатива не всем понравилась.

Два месяца премьерства Геннадия Гагулия ознаменовались сразу несколькими резонансными событиями. Не успели сойти с уст обсуждения повышения цен на топливо, как последовал удар, как говорится, откуда не ждали, и чиновники вышли в народ с вилами и лопатами.

© Sputnik / Томас Тхайцук Субботник

В общем-то, мирная инициатива проведения субботников разделила общественность на два лагеря: одни испугались возвращения назад в коммунистическое прошлое, где субботники пытались представить как сознательный бесплатный труд на благо общества, а другие решили, что какая ни какая, но, наконец, будет и польза от армии госслужащих.

© Sputnik / Томас Тхайцук Субботник

Самих чиновников это не смутило, и они дружно стали сгребать мусор с газонов и выметать тротуары, которые, к сожалению, по-прежнему остаются разбитыми, но это ли сейчас важно? Особенно, когда можно прославиться почти на всю Европу, коль с лопатами проявить и здесь свой патриотизм. (Кажется, это уже где-то раньше было).

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К инициативе Кабмина присоединилась и Сухумская администрация. Здесь даже пошли дальше, если в призыве премьера к чиновникам заняться наведением порядка и уборкой закрепленной за ними территории о частоте уборок ничего не говорилось, то в мэрии решили – каждую пятницу.

Нам ли жаловаться? Фонтан на Сухумской горе, который был заброшен все 25 послевоенных лет, расчистили и покрасили. Если уж из него и вода забьет, то, как говорится, снимаем шляпу. Хотя уж городской администрации никто не запрещал этого сделать и раньше. А теперь народ даже в растерянности, кого хвалить за показательную любовь к бесплатному труду, премьера или мэра.

© Sputnik / Томас Тхайцук Субботник

Критикам, которым не нравится, что субботники проводятся в рабочий день и якобы отвлекают служащих от выполнения их непосредственных обязательств, хочется сказать: "А вы попробуйте высчитать КПД чиновника на рабочем месте и на субботнике и сравнить". Возможно, не стоит относиться к инициативе проведения субботников настолько недоброжелательно. Но, что точно известно, серьезно к этому тоже не отнестись.

© Sputnik / Томас Тхайцук Субботник

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В списке ста поручений премьера, было и поручение по разработке концепции государственной идеологии. Гадаю, какую роль в нем займет "добровольно-принудительная" работа на благо общества, и как скоро придется обращаться за консультацией к юристам, чтобы понимать какое именно из прав человека нарушает работодатель, вынуждая подчиненных коллективно проявлять гражданскую сознательность на уборке.

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