Фейсбук смотрит за тобой: обнаружен иранский и российский след

Сотни пользователей фейсбук были недавно заблокированы из-за связей с Ираном и Россией. О новых "разоблачениях" рассуждает колумнист Владимир Корнилов.

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В США раскрыт очередной заговор против западной демократии. На этот раз след ведет в Иран. Хотя по старой традиции приплели к скандалу и Россию.

Основные СМИ западного мира сообщают, что Facebook удалил сотни страниц и аккаунтов после обнаружения "кампании дезинформации, ведущейся из Ирана и России". А сайт американского журнала Time даже поторопился заявить, что члены этих групп нацеливались на американские выборы.

Основанием для этого послужило официальное сообщение об удалении 652 страниц "злоумышленников" (bad actors). Компания Марка Цукерберга наказала пользователей, имевших в общей сложности более миллиона читателей, за "неаутентичное поведение", а также "введение других в заблуждение по поводу того, кем они являются и что делают".

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Надо отметить, что подавляющее большинство удаленных пользователей писали чаще не о политике США или в целом Запада, а о ситуации на Ближнем Востоке. Причем зачастую на арабском языке. Нигде в заявлении Facebook нет ни слова о том, что данные аккаунты каким-то образом влияли или собирались влиять на выборы в США, как это утверждает Time (страницы и сервисы Time, кстати, за эту откровенную дезинформацию никто не блокирует).

Основные обвинения направлены против сети онлайн-медиа, объединенных под названием Liberty Front Press и позиционирующих себя в качестве независимых СМИ. Один из ресурсов этой сети Facebook отнес к англоязычному телеканалу Press TV, финансируемому правительством Ирана. Первоисточником догадок указан доклад частной фирмы FireEye.

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Интересно, что в докладе этой компании допущения о принадлежности Liberty Front Press к Ирану делаются "с умеренной уверенностью". В основном на том основании, что посредством данных СМИ распространялись "проиранские" месседжи. Например, поддерживалось ядерное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Учитывая, что этот договор подхвачен большинством западных СМИ, на этом основании Facebook может банить любое из них как "иранское".

Среди примеров "неаутентичного поведения" авторы доклада приводят фото с пародийными марками, посвященными Brexit. Их, кстати, распространяли весной этого года и британские сатирические СМИ, и даже депутат британского парламента от Консервативной партии Анна Субри, бывшая до недавнего времени младшим министром в правительстве.

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И очень скромно, в самом конце доклада (видимо, исключительно для проформы) Facebook упомянул, что удалил аккаунты, "которые, возможно (!), связаны с источниками, ранее идентифицированными правительством США как службы российской военной разведки".

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В докладе не назван ни один из этих источников и не приведен ни один пример их "разрушительной" работы. Указывается также, что пользователи никаким образом не затрагивали политику США, а в основном писали о Сирии и Украине. Все, что вменили им в вину авторы доклада, — это "распространение пророссийского и проасадовского контента". Видимо, быть "пророссийским", согласно логике Facebook, — это уже повод для наказания.

Таким образом, новый виток онлайн-"санкций", вызвавший шум в западных СМИ, в шершавой реальности представляет собой просто акт цензуры и устранения из Сети идеологических оппонентов.