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Абхазский язык

Ужель язык так необычен твой: как заговорить на абхазском

© Sputnik / Томас Тхайцук
Колумнисты
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Сария Кварацхелия
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О том, как сохранить абхазский язык и простейшей формуле от британца, рассуждает колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия.

Проблема изучения абхазского языка стала опять актуальной. На днях председатель Госкомитета по языковой политике Батал Хагуш рассказал в интервью Sputnik о программе по изучению абхазского языка, которая вступит в силу в 2019 году.

Абхазский язык
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Пользователи Facebook уже подвергли критике очередной проект и предрекли провал: абхазскому языку не хватает креатива, учебников, пособий и словарей. С этим не поспоришь.

Наверное, бесконечно можно говорить о проблеме и что мешает нам изучать язык.  Но самую главную и в то же время простую, на мой взгляд, формулу предложил английский филолог Джордж Хьюитт.

Никаких сложных методик, достаточно просто начать на нем разговаривать. Дома, с друзьями и коллегами.

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Слова англичанина услышала еще давно. А вот в их смысл всерьез никогда еще не задумывалась. Но на днях по "долгу службы" посчастливилось встретиться и лично познакомиться с господином Хьюиттом. Впервые пожалела, что не знаю язык. Не абхазский, конечно. Английский. Пришлось воспользоваться услугами переводчика. Но вскоре выяснилось – никакой толмач не нужен. Хьюитт и сам прекрасно говорит на абхазском. И не только не стесняется этого, но и очень даже гордится.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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— Джордж, как Вам атмосфера в Абхазии? Как абхазские вина, которые Вы попробовали? – спросила я переводя взгляд на толмача.

— Исгәаԥхеит (понравились – ред.), — с улыбкой ответил он на абхазском.

Шокированная таким поворотом, поначалу я растерялась, но затем робко заговорила на своем родном с англичанином. В отличие от меня, Джордж не растерялся ни на секунду.

Чистоте и мелодичности его абхазского можно только позавидовать. И, как мне кажется, эта мелодичность вызвана настоящей любовью филолога к языку. Наверное, к формуле Джорджа Хьюитта можно добавить только одно: любите просто говорить на абхазском.

P.S. Не корите за колонку на русском языке.



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