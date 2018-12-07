Язык протеста: как заставить говорить с тобой на абхазском

О том, как начать разговаривать на абхазском, что делать, если тебе отвечают на русском и что нужно сделать, чтобы думать на родном языке, читайте в материале Sputnik.

Раньше меня особо не заботило, на каком языке разговаривает собеседник. Главное, чтобы на языке взаимопонимания и уважения. Но последнее время это стало беспокоить.

Уже многое сказано о проблемах абхазского: теряем родной язык, с каждым разом все меньше и меньше разговариваем на нем.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ужель язык так необычен твой: как заговорить на абхазском

Но проблема возникла не сейчас. Мы сами развивали и подпитывали нелюбовь к родному. Помню даже время, когда на абхазском разговаривать было немодно. В мои школьные годы, если кто-то из детей знал только родной язык, а на русском не "шпрехал", то он считался "колхозником" - этакий легкий буллинг. Подобные "недоучки", естественно, не входили в высшие круги развязных "знатоков". Конечно, сейчас вспоминается с налетом стыда, но тогда такое поведение поощрялось взрослыми и воспринималось ими же как должное.

В универе все было иначе. Училась среди русских, китайцев, афроамериканцев. Языкового барьера не было. Все говорили на общедоступном русском. Но у меня лично и здесь возникала проблема с родным. Не с кем было говорить - абхазов на факультете не было.

Но как ни странно, именно тогда во мне проснулся бунтарь, и я после долгого перерыва снова начала писать стихи на родном. И кстати, именно поэзия того периода более или менее сносна.

Однажды после декламации своего экзотического творчества иностранному слуху, последовал вопрос: "На каком языке вы думаете?"

Хоть думала на русском, я слукавила и ответила: "на абхазском". Но вопрос остался открытым. Для меня лично.

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И вот, вернувшись в Абхазию, спустя полтора года, вдруг вспомнила про этот случай. И поняла, что сама же убиваю в себе абхазский.

Да, наш родной язык в непростом положении.

И сейчас можно много говорить о проблеме системы образования, о том, что детей в школах пытаются насильно научить абхазскому, что им втирают интерактивные уроки, которые абсолютно далеки от этого понятия, и замудренные задачи, в которых нет логики. Есть и проблема нормальных учебников и словарей. В общем, обо всем не напишешь.

Но вот несколько месяцев назад меня осенило. Надо самой перестать убивать в себе абхазский.

Чтобы сохранить родной язык, нужно начинать с себя. Разговаривать дома с семьей, на работе с коллегами, на улице с друзьями, знакомыми, да и просто прохожими.

Все было хорошо, пока мое приветствие на абхазском не было воспринято глухим молчанием на работе, дома и на улице. Печально, но люди перестали отвечать на элементарные: "Мшыбзиа" или "Абзиараз". Реакция у всех такая, будто после этих фраз не нужно продолжать разговор.

Сначала я, понурив голову, проходила дальше. Но со временем это стало сильно злить. Теперь же требую ответа на абхазском. Иногда даже корю или пытаюсь пристыдить своих собеседников.

Но самое неприятное во всей этой затее - это, когда ты разговариваешь с другом на абхазском, изливаешь ему душу, а он отвечает тебе на русском, хотя прекрасно владеет родным языком.

Наверное, в таких случаях надо перестать просто разговаривать. В знак протеста.

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Хотя есть и умиляющие случаи. Например, шеф из России периодически учит слова на абхазском и в офисе здоровается и прощается исключительно на абхазском. Но таких хороших примеров, к сожалению, немного.

А теперь собственно о результатах маленького эксперимента. За два месяца усердных попыток разговаривать на абхазском, я стала излагать мысли свободнее и намного лучше на родном. Конечно, пока не стала так же часто думать на абхазском, но иногда говорю себе "стоп" и пытаюсь мысленно упражняться на родном: вспоминаю стихи или что-нибудь из прозы. И да, со многими стала переписываться на абхазском. И это помогает.

P.s. Аҧсуаа, аҧсышәала ҳцәажәалап!

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