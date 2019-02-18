Мюнхен: почему обновленного мирового лидера встретили гробовой тишиной

Самое яркое впечатление, которое осталось у множества западных журналистов и экспертов после Мюнхенской конференции по безопасности, — это контраст между оглушительными аплодисментами и оглушительной тишиной.

Громогласная овация, достойная скорее рок-исполнителя, чем политического деятеля, досталась канцлеру Германии Ангеле Меркель, а презрительная тишина — вице-президенту США Пенсу, когда он сделал паузу в ожидании аплодисментов после слов приветствия, произнесенных им от имени Дональда Трампа.

Мюнхенская конференция — это площадка, которая обычно используется коллективным Западом и всем остальным миром для выяснения отношений. Причем формат конфликта почти всегда остается неизменным: представители коллективного Запада обвиняют и угрожают, а те, на кого направлена западная агрессия, отвечают по мере сил и возможностей. Именно из-за того, что Владимир Путин в свое время "перевернул игровой стол" и использовал мюнхенскую трибуну, чтобы устроить риторическое избиение наших "западных партнеров", его знаменитая мюнхенская речь до сих пор вызывает очень нервную реакцию, а сам российский президент запомнился именно как злостный нарушитель правил.

© Sputnik / Виталий Белоусов Терпение и труд: как прошла Мюнхенская конференция

На этот раз мюнхенская конференция прошла совсем в другом формате, который напоминал второсортные дневные телешоу — те самые, в которых на обозрение публики вываливается грязное белье семьи, находящейся в самом разгаре скандального бракоразводного процесса, а в качестве реквизита используются взаимные обвинения, истерики и плачущие дети. Отношения между США и Евросоюзом (и конкретно Германией) уже давно напоминают именно бракоразводный процесс, отягченный сложным характером Трампа, разделом имущества и недвижимости (роль общей недвижимости играют восточные страны Евросоюза), а также борьбой за право воспитывать и наказывать общих детей. В роли общих детей в данном случае выступают политические элиты таких стран, как Польша, Латвия, Хорватия и так далее. В этом контексте легко понять, почему Мюнхенская конференция недосчиталась в этом году знаковых мировых лидеров: не приехал Путин, не приехал Трамп, не приехал даже Макрон.

Кому охота участвовать в вербальной дуэли на фоне геополитического развода между США и Германией? Впрочем, нужно признать, что шоу в любом случае получилось очень неплохим и по крайней мере европейская аудитория получила большое удовольствие от показательной порки, устроенной Ангелой Меркель вице-президенту США Майку Пенсу, который привез в Мюнхен целый ворох претензий к Германии, России, Китаю, Ирану и вообще всему миру.

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По большому счету на мюнхенской трибуне миру была явлена совсем другая Америка, к новому имиджу которой еще мало кто привык: это был образ очень обиженного на всех мирового гегемона, который испытывает душевные страдания от того, что его желания уже не выполняются, как раньше. Пенс предъявил Германии в частности и Евросоюзу в целом довольно большой список обид, которые вызывают раздражение в Вашингтоне. Вице-президент США раскритиковал "Северный поток — 2" и фактически обвинил Германию в том, что через поддержку этого проекта Берлин содействуют усилению зависимости Евросоюза от России.

"Мы не можем обеспечить защиту Запада, если наши союзники зависят от Востока", — сказал он. Евросоюзу было предъявлено требование немедленно отказаться от попыток обойти американские санкции против Ирана и, возможно, присоединиться к ним. Даже американские СМИ заметили крайнюю недипломатичность и агрессивность американской позиции. "В отличие от канцлера (Германии. — Прим. авт.) мистер Пенс меньше сосредоточился на совместной работе, а больше на списке требований к американским союзникам, основанным на американских интересах", — написала The New York Times.

Выступление вице-президента Пенса было сконструировано по всем правилам американского политического пиара, поэтому в нем были упомянуты не только требования Соединенных Штатов к окружающему миру, и особенно Германии, но еще и перечислены все достижения администрации Дональда Трампа, за которые весь мир должен благодарить Вашингтон. В качестве достижений и успехов были упомянуты: решительная приверженность Дональда Трампа развитию и укреплению НАТО и напор, с которым президент США принуждает американских союзников (то есть вассалов) тратить больше денег на НАТО.

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Помимо этого, в качестве успехов были озвучены конфликты Трампа с руководством Китая и КНДР, а также был сделан намек на то, что главный подарок, который Вашингтон преподносит всему миру, заключается в демонстрации ему "обновленного американского лидерства". Майк Пенс, правда, забыл поинтересоваться у мира, нужно ли ему это американское лидерство, но гробовое молчание во время его выступления (которое сильно контрастировало с реакцией на выступление Меркель) можно считать ответом на этот не заданный вопрос.

Показательно, что Ангела Меркель, которая выступала до вице-президента Соединенных Штатов, сконструировала свою речь на прогнозе тех обвинений, которые выдвинет посланец Трампа, и попала в цель просто идеально. Конечно, выступление немецкого канцлера не обошлось без дозы антироссийской паранойи, которая буквально косит ряды западных политиков: она завуалированно обвинила Россию в организации через соцсети массовых протестов немецких школьников, которые устраивают демонстрации с требованиями борьбы с изменением климата: "Но вы не можете себе представить, что все немецкие дети, спустя годы и без какого-либо влияния извне, внезапно натолкнулись на мысль, что они должны принять участие в этом процессе", — заявила она, предварительно раскритиковав Москву за использование тактики "гибридной войны".

В остальном тезисы немецкого канцлера сложно критиковать. Она напомнила американцам, что через "Северный поток — 2" и украинскую ГТС идет один и тот же российский газ и что Германия получала из СССР газ еще во время холодной войны. Она намекнула на то, что превращать Китай в единственного покупателя российского трубопроводного газа — плохая идея.

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Меркель объяснила буквально на пальцах, что для Европы разрыв отношений с Россией крайне нежелателен и назвала Москву "партнером Евросоюза". Вашингтонской администрации досталась ударная доза критики: за выход из ДРСМД, за вывод войск из Сирии, за разрыв ядерной сделки с Ираном (ибо это мешает вести с ним переговоры по важным для Евросоюза вопросам) и за торговую войну с Евросоюзом. Немецкий канцлер вдоволь поиздевалась над официальной аргументацией администрации Трампа, которая хотела бы объявить немецкие автомобили "угрозой национальной безопасности США" (это не шутка, это почти официальная позиция Штатов).

В данном случае для нас не особо важно, кто победил, а кто проиграл в этой дипломатической дуэли, хотя, бесспорно, приятно видеть отдельные проявления здравого смысла и прагматизма в отношении России у ведущего европейского политика.

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Главный вывод Мюнхенской конференции сформулировал влиятельный американский политолог и основатель крупнейшей западной политконсалтинговой компании EurasiaGroup Ян Бремер: "Внешнеполитический истеблишмент США здесь, в Мюнхене, считает, что мы можем вернуться к глобальному порядку, возглавляемому США, после ухода Трампа. Нет ничего более далекого от правды".

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