Проблемы с туризмом: как Абхазии развить то, что есть

Туризм - локомотив экономики Абхазии, он тянет в республику "живые" деньги. Общаясь с туристами, выясняю, что многие выбирают наше направление по рекомендациям друзей и знакомых. Это хорошо, конечно, но такое "сарафанное" продвижение уже не отвечает современным реалиям. Мир сидит в социальных сетях, прислушивается к средствам массовой информации, "гуглит" по самым разным поводам, и место отдыха люди тоже выбирают, не отходя от экрана. Клюют на соблазнительные ландшафты, сравнивают цены и условия. Вот в этом направлении и надо работать. Нам просто необходимы профессиональные, качественные видеоролики о курортах нашей страны, роскошные фотосеты, лояльные пользователи сетей. Увы, но мы совсем не умеем правильно и эффектно продвигать свой турпродукт, и это грустно.

© Фото : из личного архива Русланы Гергедава Откровения абхазского экскурсовода

К сожалению, в Абхазии не хватает разнообразия выбора. Все делается под копирку, по шаблону. Редкая турфирма может предложить что-то, чего нет у другой.

Мы заявляем о себе как о туристической стране, со своей древней историей и культурой. Но практически любая страна может предложить такой кейс. У нас нет того уникального предложения, которое выделило бы нас на фоне других туристических стран с теми же морем и горами. Для нас наша земля – неповторимая, но не для искушенного путешественника, повидавшего много чего. Популярность Абхазии выйдет на новый виток, когда мы найдем, выделим и раскрутим уникальное преимущество. Пока, увы, мы просто стоим в ряду так называемого бюджетного сегмента. Отдых для небогатых, с немудрящими развлечениями и примитивным досугом.

Есть очевидные проблемы, препятствующие выходу туризма в Абхазии в лигу повыше. Неразвитость транспортной инфраструктуры, систем связи, низкий уровень сервиса и общепита.

Это факт, что нам не доверяют. Я не раз беседовала с потенциальными инвесторами, которым интересны территории на старте развития, и они готовы вложить крупный капитал в туризм, но не решаются: "Кажется, что у вас здесь до сих пор лихие "девяностые", нам не дадут спокойно работать". Пытаешься переубедить, но стереотип, созданный некоторыми весьма резонансными скандалами, уже плотно засел в голове.

Что уничтожит туристическую отрасль Абхазии, и как этому противостоять>>

Дыма без огня не бывает. У нас не решены проблемы с обеспечением безопасности. Нет системы страхования. Гость страны должен чувствовать себя защищенным.

Чтобы вся отрасль задышала, надо уводить людей с пляжа. Кое-какие успехи есть, востребован культурно-познавательный, паломнический, гастрономический и даже экологический туризм. Но все это еще требует своего развития.

За годы своей работы я пришла к выводу, что туризм в Абхазии должен иметь свой бренд, который был бы наполнен богатым и широким содержанием, соответствовал международным стандартам качества обслуживания. Надо разобраться со своей "этнопсихологией": "Всех денег разом не заработаешь!". Вероятно, так. Но попытаться же можно. Зафиксировать успех сейчас нереально. Только постоянные поиск и совершенствование обеспечат конкурентоспособность.

Горы Абхазии занимают три четверти площади республики, чистое море, горные быстрые реки – а экстремальный и развлекательный туризм до сих пор удел энтузиастов. Интересуются у меня и прыжками с парашютом, роуп-джампингом и еще много чем, а я улыбаюсь, понимающе киваю и веду их на очередную дегустацию, что для некоторых тоже оборачивается определенным экстримом.

Гарцкия о зимнем туризме в Абхазии: должен быть имиджевым и дешевым>>

Подготовка и привлечение кадров должны носить профессиональный и рациональный характер, а не как это часто бывает: "Он, конечно, далек от туризма, он, вообще, физик, но он же мой брат и хороший парень. Надо ему помочь". А помогать надо не "хорошему парню", помогать надо отрасли.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.