Общество превратилось в ад: так считает "философ гуманитарных бомбежек"

Либерализм Леви — особого свойства, в наших соцсетях философу даже приклеили кличку Кровавый, поскольку нет такой "гуманитарной интервенции" и вообще войны Запада, которой он бы не одобрил, приговаривая: надо было врезать сильнее. И есть еще множество таких акций, которые его любимый Запад по каким-то причинам не учинил, поэтому Леви с яростью критикует Запад за мягкотелость.

Тем более интересно, когда этот гуру либерального экстремизма говорит, что общество классических западных стран (и не только их) стало "адским". В ад его превратила называемая олигополия GAFA — Google, Apple, Facebook и Amazon.

© Sputnik / Стрингер Демократия зашла не туда, так говорит Фукуяма

Здесь надо сделать два отступления. Первое: речь о новой книге Леви, которую он сейчас продвигает по миру с помощью множества интервью. Называется она "Империя и пять королей". Про королей мы еще вспомним, особенно с учетом того, что они к России имеют прямое отношение.

И второе: на днях мы говорили о новом эссе еще одного гуру либерализма и глобализма — американца Френсиса Фукуямы. И в нем он тоже жалуется на то, что не такой демократии он хотел. "Демократический" фланг политики в США, говорит Фукуяма, расползается на множество нетерпимых ненавидящих Америку и друг друга группировок, все более радикальных. То есть, в общем, тоже ад.

Не то чтобы Фукуяма и Леви были как Маркс и Энгельс западных либералов — это очень разные люди, и друг с другом не обязательно согласны. Но когда два этих самых гуру практически одновременно говорят, что демократия получается неправильная, то это все равно что бунт пчел против меда.

Чем же недоволен пламенный французский мыслитель?

В интервью American Interest он выражается так: сначала эта самая GAFA была олицетворением взлета американской мощи (к которой Леви относится с трепетной надеждой). Но дальше у него возник вопрос: а это все еще Америка, та самая GAFA, или уже что-то другое? Не подчиняется никаким законам, непонятно кому и чему служит.

То есть сначала-то все было хорошо. Сначала была первая революция — когда у каждого возникло право свободно высказаться в интернете. Но дальше пришла революция номер два. Когда кое-кто потребовал — и по факту получил — право на уважение к своим взглядам, которые…

Вот здесь интересно. Здесь ключ к мышлению всякого порядочного либерала. Либерализм — это, конечно, свобода, но для настоящих либералов, а не для кого угодно. А тут… "Перед нами коллапс самой идеи правды, существования правды, сущности правды, и за подрыв таковой несет ответственность GAFA".

Понимаете, какая штука: правда — это продукт жизнедеятельности философов, и не всяких, а таких, как Бернар-Анри Леви. Она существует, только если ее создает правильный философ. А тут оказывается, что любой может не просто вылезти со своей правдой, а еще и делать это наравне с правильными правдивыми либералами (вообще-то, сейчас эти соцсети устанавливают беспощадную цензуру для их участников, но Леви, как минимум в интервью, это игнорирует — боится поверить в свое счастье?).

Ну и вдобавок раньше у каждого было "право на тень", на личное пространство, на анонимность, а сейчас из-за всей этой свободы слова и бесчинства соцсетей никуда не спрячешься. Общество, как выше сказано, стало "адским". И ладно еще, если бы речь об издержках борьбы за светлые идеалы лично Леви с его казарменным либерализмом, так ведь нет.

В общем, у автора большие вопросы к четырем властелинам-правдоубийцам. Зато у него нет вопросов к пяти королям. Это не название отеля в Лондоне или кипрского бренди, это — лидеры России, Китая, Турции, Ирана и Саудовской Аравии. "Ось зла" в редакции Леви. Таковой посвящена вторая часть его книги, и вот тут понимаешь, что такое настоящая правда. Это когда надо вызывать санитаров с успокоительным.

А именно, с одной стороны указанная пятерка "не разделяет наши ценности", а значит, это враги. Они "мои враги, ваши враги, они враги большей части читателей вашего журнала. Они ненавидят самое лучшее в нас. Они ненавидят нашу любовь к свободе. Они ненавидят нашу практику равенства мужчин и женщин. Они ненавидят наш свободный дух".

С другой — "империи зла", чтобы распространить их законы на весь мир, должны иметь какое-то видение мира, какой-то набор ценностей для всего человечества. Но у них (у нас, то есть) ничего этого, оказывается, нет.

© Sputnik / Александр Вильф Сколько у России союзников?

И, в частности, Россия — это "государство-зомби", одновременно живое и мертвое, "тело живо, душа умерла". А такая империя не может никому угрожать.

Уважаемый философ, так вы разберитесь — если у нас нет никаких ценностей и мы не можем никому с их помощью угрожать, так как же мы тогда можем быть все-таки угрозой?

Это важный момент для мышления как Леви, так и Фукуямы и прочих гигантов мысли глобализма и либерализма: на самом деле они ненавидят не Россию — с Китаем, Турцией и прочими за компанию. Они создают из наших обществ и государств страшненький миф, который и самим авторам не кажется правдоподобным… Зачем?

А очень просто: красноречие и Леви, и ему подобных обращено к своим, например, к Америке и Европе. Мысль такая: у нас есть страшный враг, но если мы сами еще не зомби, то все будет нормально. Однако, к сожалению, у нас все плохо, смотри выше — радикалы и соцсети превращают общество в ад, вдобавок великая Америка отрекается от своего лидерства и не хочет никого бомбить по первой команде правильных философов.

То есть, попросту, поколение мыслителей, которое формулировало в 90-е годы всю концепцию "глобального мира", видит, что все пошло не так и не туда, прежде всего потому, что забыли, оттирают в сторону самих мыслителей-основоположников. И вот это — по их мнению, настоящая катастрофа.

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