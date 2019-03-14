Запретить признание Крыма — внутреннее дело США

Законопроект, запрещающий администрации США признавать Крым российским - документ исключительно для внутриполитического потребления. Мало касающийся реального развития событий как в российском Крыму, так и вокруг него. Будем честны и перед собой, и перед нашими юго-западными соседями: сам по себе Крым американских законодателей мало волнует, он от них страшно далеко. Но при этом изрядно осложняет любые переговорные позиции самой американской администрации, пишет Дмитрий Лекух в колонке для РИА Новости. © Sputnik / Алексей Мальгавко Конгресс США одобрил запрет на признание Крыма российским, в Госдуме прокомментировали

О чем, собственно, речь.

Законопроект с официальным наименованием "Закон о непризнании аннексии Крыма", так единодушно одобренный комитетом конгресса, состоит всего из двух предложений, смысл которых предельно доступен: "Запретить правительству США признавать аннексию Крыма Россией. Политика США заключается в том, чтобы не признавать суверенитет России над Крымом, его территориальными водами или воздушным пространством". Правда, президент США все равно имеет право признать суверенитет России над Крымом. Но только в том случае, если это будет им признано необходимым в интересах национальной безопасности США. Этот факт, впрочем, конгрессменов не очень волнует. Всем же понятно, что это внутриполитическая декларация.

То, что 4 марта Трамп уже продлил на год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма, к принятому документу никакого отношения не имеет. Просто хотя бы потому, что "крымские санкции 2014 года" нас хоть и мало пугают, но все-таки и самой Российской Федерации, и ряда ее граждан касаются непосредственно и напрямую. Рекомендованный же единогласно к принятию комитетом конгресса законопроект нашей страны не касается.

Для России тут ничего не меняется: как заявил еще в конце прошлого года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, Вашингтон продолжит ужесточать санкции в отношении России, пока полуостров не будет передан Украине. Даже если сама Украина вообще перестанет существовать. Но Украина для американцев не цель приложения каких-либо усилий, а просто повод и инструмент.

© Sputnik / Максим Блинов США продлили санкции против России на год

А поводы и инструменты сейчас могут быть какими угодно смешными: тут не надо ничего даже придумывать, довольно вспомнить недавнее британское шумное "дело об отравлении Скрипалей".

Словом, тут прав пожавший плечами в ответ на просьбу прокомментировать российскую позицию по поводу данного законопроекта член Совета Федерации России Олег Морозов: документ носит очевидно не правовой, предполагающий юридические последствия, а исключительно политический характер, призванный, во-первых, ограничить в очередной раз полномочия американского же президента. И только во-вторых — подчеркнуть декларируемую непримиримость нынешних американских элит по отношению к Российской Федерации: в принципе, спасибо, конечно, за точность формулировок, но мы это знали и так.

А в остальном даже единогласное одобрение палатой представителей конгресса США не может никак сказаться на реальном статусе полуострова. По вполне простой и понятной причине: вопросы, касающиеся территориального статуса регионов России, решаются отнюдь не в развеселом американском конгрессе, а на противоположной стороне земного шара, в скучном Московском Кремле.

И это сейчас прекрасно понимают даже в Киеве, "суверенитет" которого над Крымом так старательно "поддерживают" в Вашингтоне. Просто толку от этой американской поддержки по данному вопросу примерно ноль, а в Киеве сейчас больше заняты вопросами контроля над оставшейся территорией. И, как это ни грустно признавать политическому классу молодой победившей демократии, перспективы дальнейшего распада Украины в настоящее время куда более пугающе реалистичны, чем перспективы передачи Крыма в этом столетии.

© REUTERS / Yuri Gripas Конгресс США обнародовал законопроект о новых санкциях против России

За эти пять лет когда-то "мятежный", с точки зрения Киева и Вашингтона, полуостров стал органической частью большой Российской Федерации. И дело здесь вовсе не только в Крымском мосте, железнодорожная часть которого будет сдана в текущем году, а автомобильная уже стала чуть ли не привычной частью пейзажа. И не в строительстве новых, с иголочки, Таврической и Балаклавской ТЭС, первые блоки которых сейчас уже по факту работают на полную мощность, обеспечивая энергетическую безопасность полуострова. И не в трассе "Таврида" или открытии соответствующего всем международным стандартам аэропорта в Симферополе. Самые главные изменения за эти годы произошли именно в сознании людей, причем не только обитателей Крыма, но и остальных граждан России.

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Поэтому всевозможные "политические декларации" даже со стороны столь авторитетного в России органа власти, как конгресс США, у обычных граждан России не вызывают сейчас никакой реакции, кроме легкого хи-хи.

А вот американского президента Трампа и вправду немного жаль.

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Но помочь мы ему все равно ничем не можем (да и, признаться, наверное, не очень хотим). Зато можем с неослабевающим интересом со стороны наблюдать, сумеет ли он куда-то прорваться из цепочки понатыканных повсюду его собственным истеблишментом красных флажков.