Аксенов о периоде нахождения Крыма в России: пятилетка побед

Ранее сообщалось о завершении работ по строительству заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма.

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, отчитываясь на сессии крымского парламента о работе правительства, заявил, что время нахождения полуострова в составе России стало для региона пятилеткой побед, которая помогает полуострову обновлять инфраструктуру и развиваться, передает РИА Новости.

"Масштабы положительных изменений, которые произошли в Крыму за пять лет таковы, что эти годы можно без всякого преувеличения назвать пятилеткой побед. Наши успехи вынуждены признать даже враги", - сказал Аксенов.

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По его мнению, за этот период возведены ключевые объекты новой транспортной и энергетической инфраструктуры: Крымский мост, трасса "Таврида", новый международный аэропорт "Симферополь", который назван в честь Ивана Айвазовского, энергетический мост и новые электростанции - Таврическая и Балаклавская.

"Ушли в прошлое проблемы, связанные с энергодефицитом, с ограничением транспортной доступности, которые тормозили развитие экономики. Обеспечено стабильное водоснабжение. Завершена интеграция республики в экономическое, правовое, социальное, гуманитарное пространство России. Создан прочный правовой фундамент республики", - отметил Аксенов.

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За пять лет в Крыму заложены прочные основы для поступательного движения вперед, обновляется социальная инфраструктура, строятся новые детские сады, школы, медицинские центры, идет модернизация промышленности, сельского хозяйства, курортной отрасли, других сфер, подчеркнул глава региона.

"Наша республика прошла огромный путь от упадка и деградации к возрождению и развитию", - резюмировал Аксенов.

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Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% проголосовавших в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.