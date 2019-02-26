Аксенов о периоде нахождения Крыма в России: пятилетка побед

СУХУМ, 26 фев – Sputnik. Глава Республики Крым Сергей Аксенов, отчитываясь на сессии крымского парламента о работе правительства, заявил, что время нахождения полуострова в составе России стало для региона пятилеткой побед, которая помогает полуострову обновлять инфраструктуру и развиваться, передает РИА Новости.
"Масштабы положительных изменений, которые произошли в Крыму за пять лет таковы, что эти годы можно без всякого преувеличения назвать пятилеткой побед. Наши успехи вынуждены признать даже враги", - сказал Аксенов.
"Ушли в прошлое проблемы, связанные с энергодефицитом, с ограничением транспортной доступности, которые тормозили развитие экономики. Обеспечено стабильное водоснабжение. Завершена интеграция республики в экономическое, правовое, социальное, гуманитарное пространство России. Создан прочный правовой фундамент республики", - отметил Аксенов.
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"Наша республика прошла огромный путь от упадка и деградации к возрождению и развитию", - резюмировал Аксенов.
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Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% проголосовавших в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.