Синдром питона: пользователи соцсетей не выдержали испытание змеей

Все начиналось довольно безобидно. Кто-то прислал личное сообщение с видеофайлом - живой питон катается на приборке автомобиля, а за окном мелькают сухумские пейзажи.

© Sputnik / Илона Хварцкия Пригреть змею: необычный гость посетил Sputnik Абхазия

Стало интересно, списались. Позвали в гости. И, как заведено, сделали материал в нескольких форматах – текстовом и видео. Это ответ на упрек, что Sputnik не думает о своей аудитории. Очень даже думает – кому-то нравится читать, кому-то смотреть, а кому-то и то и другое. Несколько снимков опубликовали в Facebook на странице Sputnik Абхазия Backstage для анонса – не каждый же день в гости питона приносят. Чарующая сила социальных сетей разнесла репортаж про питона практически по всем абхазским группам. Почему? Потому что это необычно, потому что это рядом, потому что это "наверное, очень дорого", потому что это страшно, а значит, "наверняка опасно" и, вообще, это "фу, гадость, скользкая", и она ест живых кроликов, куриц и перепелок.

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Странно, но ожесточеннее всего взрослые люди накинулись на парня-хозяина. Если бы кто-то из тех, кто написал проклятия в его адрес, поставил ему психический диагноз, предложил выгнать его из Абхазии и даже пожелал ему смерти от питомца, хоть минутку бы пообщался с ним, то понял бы, что это никакой не "мажор-понторез", не "жестокий отморозок", а совершенно адекватный, спокойный и даже скромный молодой человек.

Но с ним никто не общался, его никто не знает, и поэтому взрослые люди решили, что они имеют право оскорблять, особо не подбирая слов.

Давайте по порядку.

Питон не скользкий. И даже не холодный. Как говорят те, кто его держал на руках, он очень приятный. Питон живет в закрытом террариуме. Да, он может быть опасным, но не опаснее бойцовых собак, которых в великом множестве держат в квартирах и выгуливают без намордников. Никто же не проклинает владельцев собак, не считает их извращенцами и не предлагает выселить из страны? Хотя я не слышала, чтобы питон кого-то изуродовал в Абхазии, а вот чья-то собака недавно чуть не загрызла ребенка на Бзыби.

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Да, питон ест кроликов, куриц, перепелок. Когда люди едят то же самое, это нормально, а вот питон – это сразу жестоко. Потому что он их живых душит? А так устроена его природа. Да, лично я не смогла бы скормить кролика питону. Но это я. Я, знаете ли, и от фильмов грустных плачу, но это же не приводит меня к мысли, что тот, кто не плачет и не переживает так же, как я, – это психически нездоровый человек, моральный урод. Как вообще может такое в голову прийти? Если бы все были одинаковые, с одинаковым восприятием, то мир в миг бы стал тоскливым и пресным. Не говорю уже об открытиях великих и малых. Они бы не случились уже потому, что кто-то бы не смог в свое время препарировать, допустим, лягушку. Я бы точно не смогла.

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В этой ситуации меня поразила "сторона питона". Все эти злые комментарии в адрес молодого человека читали и его друзья, и его родители. Но я так и не встретила ответной агрессии. Не было от них яростных проклятий и ответных желчных высказываний. Они оказались мудрее. Как киплинговский Каа, кстати, по первоисточнику, как раз тигровый питон.

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