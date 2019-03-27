Анатомия театра: абхазская колыбель культуры или место раздора

Всемирный день театра отмечается 27 марта. О том, какие театры работают в Абхазии, их состоянии, что они предлагают зрителю и какие традиции сохраняют размышляет колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия.

Театр – хранитель культуры и языка народа, источник вдохновения и носитель общественных ценностей. Абхазия славится своими театральными традициями. Первые актеры – кечеки (ақьачақьцәа — клоун, шут – ред.) появились еще в средневековье. Активно театры начали развиваться в прошлом столетии, которое по праву можно считать золотым веком театров республики.

В Абхазии сегодня существуют четыре театра. Все они государственные. Для такой небольшой экономики, цифра немного смущает. Может ли наше государство жить на такую широкую культурную ногу? Но не об этом сейчас.

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Театральное искусство в Абхазии крайне противоречиво и не однозначно. Впрочем, как и сама жизнь.

Театральный лидер

Последние два с половиной года самым бурным ключом забила жизнь в Русском театре драмы. Отчаянные времена требуют отчаянных мер и гендиректор Ираклий Хинтба отважился поставить учреждение культуры на коммерческие рельсы. И ведь получилось. Театр позволяет себе приглашать режиссеров, постоянно расширяет репертуар – есть и легкие комедии, и душераздирающие драмы. У РУСДРАМа есть "пакет" постановка и для детей. Другие театры таким диапазоном похвастать увы не могут.

Цифры, которыми апеллирует гендиректор внушительные. За сезон в РУСДРАМе показывают более ста спектаклей. В течение года театр радует премьерами. Лишь только за прошлый год их было семь.

Но главная причина успеха, как признался в одном из интервью сам Ираклий Хинтба, это то, что в театре нет коррупции. К его словам можно лишь добавить, что нет здесь и интриг, в РУСДРАМе сосредоточены на творчестве и успехе. И зритель это ценит.

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Конфликт по традиции

Пока театр на проспекте Леона собирает аншлаги, Абхазский драматический театр сотрясают скандалы. Корни конфликтов уходят еще в прошлое столетие, но "традицию" продолжила ситуация с Молодежным театром. В ноябре 2018 года Абхазский драматический и Молодежный не поделили сцену. После серии пикетов и митингов все таки был найден компромисс.

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Казалось, теперь жизнь в главном культурном очаге страны должна была наладиться, но в конце февраля 2019 года часть коллектива недовольная увольнением людей, которые вообще не имеют к творческому процессу никакого отношения, объявила забастовку и потребовала снять с должности генерального директора Нодара Чанба. Уж слишком, по их мнению, он притеснял труппу, даже курить запрещал в зале и на сцене.

Уже месяц работа в единственном в мире Абхазском драматическом театре парализована. Актеры не ходят на работу.

Пока в Абхазском театре идет "игра престолов", участники этой драмы не учитывают, что она уже оборачивается культурной трагедией - театр потерял зрителя.

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Театр на галерке

Пока в столичном театре не могут разобраться между собой, в городе шахтеров возрождается Ткуарчалский государственный театр комедии. В этом году он отправился в гастроли по республике. Так труппа решила отметить 105-летие со дня рождения Шараха Пачалиа. Театр выступает с его пьесой "Мазлоу зегь злоу" ("Всесильный Мазлоу").

© Sputnik Томас Тхайцук Комедия в память: театр Ткуарчала отметит гастролями 105-летие Шараха Пачалиа

Молодое поколение в Абхазии мало слышало про этот театр. Но старшие же с улыбкой могут вспомнить когда-то процветающий и не похожий на все остальные театр из Ткуарчала.

И снова возвращаемся к исходному, картина с абхазскими театрами действительно противоречивая. Но как зритель, который внимательно наблюдает за всеми перипетиями культурной жизни страны, я искренне не понимаю, почему когда один театр может успешно развиваться, а другой делает попытки к этому, третий совершенно игнорирует место театра в жизни общества и погрязает в раздорах.