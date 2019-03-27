Анатомия театра: абхазская колыбель культуры или место раздора

Театр – хранитель культуры и языка народа, источник вдохновения и носитель общественных ценностей. Абхазия славится своими театральными традициями. Первые актеры – кечеки (ақьачақьцәа — клоун, шут – ред.) появились еще в средневековье. Активно театры начали развиваться в прошлом столетии, которое по праву можно считать золотым веком театров республики.
В Абхазии сегодня существуют четыре театра. Все они государственные. Для такой небольшой экономики, цифра немного смущает. Может ли наше государство жить на такую широкую культурную ногу? Но не об этом сейчас.
Театральное искусство в Абхазии крайне противоречиво и не однозначно. Впрочем, как и сама жизнь.
Театральный лидер
Последние два с половиной года самым бурным ключом забила жизнь в Русском театре драмы. Отчаянные времена требуют отчаянных мер и гендиректор Ираклий Хинтба отважился поставить учреждение культуры на коммерческие рельсы. И ведь получилось. Театр позволяет себе приглашать режиссеров, постоянно расширяет репертуар – есть и легкие комедии, и душераздирающие драмы. У РУСДРАМа есть "пакет" постановка и для детей. Другие театры таким диапазоном похвастать увы не могут.
Цифры, которыми апеллирует гендиректор внушительные. За сезон в РУСДРАМе показывают более ста спектаклей. В течение года театр радует премьерами. Лишь только за прошлый год их было семь.
Но главная причина успеха, как признался в одном из интервью сам Ираклий Хинтба, это то, что в театре нет коррупции. К его словам можно лишь добавить, что нет здесь и интриг, в РУСДРАМе сосредоточены на творчестве и успехе. И зритель это ценит.
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Конфликт по традиции
Пока театр на проспекте Леона собирает аншлаги, Абхазский драматический театр сотрясают скандалы. Корни конфликтов уходят еще в прошлое столетие, но "традицию" продолжила ситуация с Молодежным театром. В ноябре 2018 года Абхазский драматический и Молодежный не поделили сцену. После серии пикетов и митингов все таки был найден компромисс.
Казалось, теперь жизнь в главном культурном очаге страны должна была наладиться, но в конце февраля 2019 года часть коллектива недовольная увольнением людей, которые вообще не имеют к творческому процессу никакого отношения, объявила забастовку и потребовала снять с должности генерального директора Нодара Чанба. Уж слишком, по их мнению, он притеснял труппу, даже курить запрещал в зале и на сцене.
Уже месяц работа в единственном в мире Абхазском драматическом театре парализована. Актеры не ходят на работу.
Пока в Абхазском театре идет "игра престолов", участники этой драмы не учитывают, что она уже оборачивается культурной трагедией - театр потерял зрителя.
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Театр на галерке
Пока в столичном театре не могут разобраться между собой, в городе шахтеров возрождается Ткуарчалский государственный театр комедии. В этом году он отправился в гастроли по республике. Так труппа решила отметить 105-летие со дня рождения Шараха Пачалиа. Театр выступает с его пьесой "Мазлоу зегь злоу" ("Всесильный Мазлоу").
Молодое поколение в Абхазии мало слышало про этот театр. Но старшие же с улыбкой могут вспомнить когда-то процветающий и не похожий на все остальные театр из Ткуарчала.
И снова возвращаемся к исходному, картина с абхазскими театрами действительно противоречивая. Но как зритель, который внимательно наблюдает за всеми перипетиями культурной жизни страны, я искренне не понимаю, почему когда один театр может успешно развиваться, а другой делает попытки к этому, третий совершенно игнорирует место театра в жизни общества и погрязает в раздорах.