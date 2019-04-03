Я знаю, что ничего не знаю: зачем повышать квалификацию экскурсоводу

О том, как проходят курсы повышения квалификации экскурсоводов и на что стоит обратить внимание в процессе обучения, рассуждает колумнист Sputnik Руслана Гергедава.

На базе Абхазского государственного университета при финансовой поддержке Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия был открыт "Центр подготовки специалистов в сфере гостиничного дела", при котором были организованы бесплатные курсы для повышения квалификации экскурсоводов разных категорий и методистов.

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Чтобы Абхазии "не выпасть из туристического седла" и удержаться на этом рынке, нашему туризму необходимы квалифицированные работники. Именно с этой целью были организованы недельные курсы в Сухуме и в Гагре. Также была предоставлена возможность отработать полученные знания на практике в ходе двух обзорно-познавательных экскурсий.

Экскурсовод должен обладать знаниями в истории и географии, быть хорошим оратором. Некоторые опытные гиды считают себя "акулами" и не видят необходимости сидеть за одной партой с экскурсоводом первой или второй категории. Напрасно. К примеру, по многим маршрутам на курсах дают обновленную информацию. Лучше потратить немного времени в аудитории, чем убить десятки часов на поиск необходимых сведений, тем более что есть вещи, которые пока невозможно получить из интернета.

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Наблюдая за коллегами, пришла к выводу, что экскурсоводов можно разделить на такие вот интересные категории: "да, я все сам!" и "подождите, я не успеваю записывать", к которой я отношу и себя.

Во время практических выездов методист давал возможность дополнять его рассказ по маршрутам. Все, словно дети, забыли про стаж и уровень подготовки. Каждый хотел блеснуть знаниями.

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Наши методисты собирали новые данные по крупицам, практически делали маленькие открытия, которыми с большим удовольствием делились с курсантами.

Важное преимущество такой подготовки еще и в том, что экскурсоводы вынуждены примерить на себя роль туриста, взглянуть на себя со стороны. Сейчас конкретно для меня, благодаря этим курсам повышения квалификации, появилось к себе внутреннее требование - никогда не терять чувство, что внутри меня тоже сидит "турист", и я должна стараться в первую очередь угодить самой себе.

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Экскурсовод не страдает от нудной однообразной деятельности - обилие коммуникаций на работе, полезные знакомства и открытые пути для саморазвития. Нам необходимо соответствовать современным мировым требованиям и критериям в туристической отрасли. Не стоит посещать курсы ради галочки, чтобы положить еще одну бумажку в свою папку.