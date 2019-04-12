Ядерная держава в роли изгоя из-за Крыма

Проблема даже не в двойных стандартах, как утверждают многие эксперты. Проблема в их отсутствии.

Напомним: на слушаниях в американском сенате глава внешнеполитического ведомства США Майк Помпео попытался парировать вполне закономерный вопрос сенатора-демократа Дика Дурбина, выразившего недоумение по поводу того, что госсекретарь считает присоединение Израилем Голан справедливым и правовым актом, а воссоединение Крыма с Россией нелегитимным деянием.

© AFP 2019 / JOHN THYS Госсекретарь США призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом

В чем разница? Руководитель Госдепа приложил усилия, чтобы объяснить это в рамках логики международного права: "Ситуации совершенно различны. Израиль получил Голанские высоты из-за того, что на него напали. Он оборонялся. Они заняли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя. Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для неt никакой угрозы".

На это Дик Дурбин резонно возразил, что земли, захваченные в ходе боевых действий, по всем международным нормам квалифицируются как оккупированные. Помпео уже не нашел что возразить — и просто свернул полемику, заявив о своем нежелании разбирать вопрос подробно.

История такова: в ходе Шестидневной войны в 1967 году Израиль занял Голанские высоты, являющиеся — и это признает абсолютное большинство государств мира — территорией Сирии. Однако 9 апреля на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами. Это решение не поддержал ни один из западных союзников США. Для международного сообщества высоты были и остаются незаконно захваченной частью Сирии.

Неудавшаяся попытка Помпео провести границу между двумя ситуациями, солидарно рассматриваемыми Западом как случаи аннексии и оккупации, — это в целом не только ответ сенатору-демократу, но и не слишком горячее желание объяснить миру, что США действуют в правовом поле. Когда это немудреное разъяснение разбивается о железный довод, госсекретарь поступает так, как Америка делала неоднократно.

© REUTERS / Yuri Gripas Дружелюбивый Трамп

В разговоре просто ставится точка. На самом деле и демократы, и республиканцы прекрасно осведомлены о том, что в течение многих лет источником международного права, а вернее — примером изъятия из него тех или иных норм, являлся Вашингтон. И это его право союзники США признавали безоговорочно.

Упреки в нарушении правил представители обеих партий адресуют друг другу лишь тогда, когда им это политически выгодно и способствует дискредитации конкурента. Но и Демократическая партия, и Республиканская, взяв на очередных выборах под контроль пост президента, ведут себя абсолютно одинаково, поддерживая "своих сукиных детей" и отменяя действие международных законов в том случае, если это соответствует американским интересам. Раньше госсекретарю вообще не понадобилось бы подыскивать аргументы. Сейчас, когда в ситуации с признанием израильского суверенитета над Голанами США вдруг оказались в полном одиночестве, приходится думать о смене языка. То есть Вашингтон уже не в состоянии одним своим решением заставить союзников следовать за ним след в след. Бунт на корабле приобрел угрожающие масштабы.

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Если вспомнить о том, как Германия дала Америке от ворот поворот в истории с "Северным потоком — 2", становится очевидным: мировой гегемон утратил власть и из законодателя превратился в нарушителя всех международных норм. По крайней мере, таким его выставили многолетние верные друзья и политические союзники.

Помпео прав: Крым и Голаны сравнивать нельзя. Полуостров, переданный волевым решением советского руководства Украине, вернулся туда, где он и находился, по итогам референдума, на котором чуть менее ста процентов жителей проголосовали за воссоединение с Россией. Запад придирается к самой форме проведения голосования — оно "происходило в условиях военного давления".

© Sputnik / Валерий Мельников Лавров: позиция России по вопросу Голанских высот остается неизменной

Но эти претензии сугубо формальные: мало кто в здравом уме и твердой памяти станет отрицать наличие у крымчан давнего и непреодолимого желания быть гражданами России, а не Украины. Так что по-хорошему референдум — это безупречная демократическая процедура, полностью отвечающая требованиям международного права. В случае же с оккупацией Голанских высот ничего подобного нет и в помине.

И в будущем Вашингтону уже придется куда более тщательнее выверять свои шаги на международной арене, если он не желает остаться полным изгоем (я все-таки думаю, что не желает). Эпоха, когда США на коленке рисовали новые правила и исключения для большинства стран планеты, истончилась и иссякла.

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Вынужденный говорить на языке права американский чиновник уже не может выиграть спор ни у своего политического оппонента, ни у международного сообщества. Волнует ли это "град на холме"? Ну а вас бы не расстроила ситуация, когда вы, будучи большим начальником, которому все беспрекословно подчиняются, в один прекрасный день обнаружили, что вас уже не слушают, а то и прямо смеются в лицо?