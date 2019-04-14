"Дружественный огонь": американские санкции подрывают экономику ЕС

У американских санкций, которые уже давно превратились из "средства сдерживания" и "продвижения демократии" в банальный инструмент не совсем добросовестной деловой конкуренции, судя по всему, будет обнаружен еще не один занимательный побочный эффект. Подобное время от времени случается, когда предпринимаются не до конца продуманные и неоднозначные действия в неоднородной среде: последствия таких поступков иной раз проявляются там, где это вообще, казалось бы, не предполагалось. И потом можно уже сколько угодно рассказывать, что "мы не это хотели построить", пишет автор РИА Новости Дмитрий Лекух.
Любопытной новостью поделилось агентство Reuters. Как выяснилось, нефтеперерабатывающие заводы Европы вынужденно оплачивают санкции США против Венесуэлы и Ирана, покупая дорогую российскую нефть. И именно за счет высокой конкуренции между европейскими заводами за российскую Urals цена этой марки выросла до уровней, которые не фиксировались аж с докризисного 2013 года.
Тут все просто.
Нефть из Ирана и Венесуэлы на глобальных энергетических рынках должна была заменить растущая американская добыча. Общеизвестный факт: ее объем в Соединенных Штатах довольно быстро растет, экспорт должен увеличиться в конце этого года, после того как будет подключена новая инфраструктура. И США для реализации черного золота очень нужны новые рынки, которые проще всего завоевать, с точки зрения нынешних вашингтонских экономистов, путем наложения рестрикций политического характера на добычу конкурентов.
Однако американская нефть как раз и не может заменить нефть из Ирана и Венесуэлы, потому что она в основном не только легких сортов, но и с низким содержанием серы. Именно поэтому, кстати, американских нефтяников так интересует Венесуэла: смесь тяжелой венесуэльской нефти с легкой американской является почти эталонной.
Но это с точки зрения потребителей, а также американских нефтяников и переработчиков добытого сырья. В глобальной же картине мира лоббистами тех или иных решений являются не производственники, а именно финансисты, все, что их волнует, — это цена на замещаемый в результате санкций товар.
В данном случае "не таким" оказалось различие технологических решений на европейских НПЗ по сравнению с американскими. Вместо того чтобы закупать американские легкие сорта, европейские нефтеперерабатывающие компании вынуждены были конкурировать между собой за то, чтобы заполучить как можно больше средней нефти — кислой российской Urals, что уже просто по факту привело к резкому росту спреда этой марки до рекордного с 2013 года уровня.
Тут в чем дело.
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Вообще-то, в Европе спред российской Urals обычно торгуется с дисконтом не менее доллара к эталонной марке — североморской Brent, являющейся маркерным сортом для европейских рынков. Но в последнее время этот дисконт прилично сократился. Как раз именно благодаря этому, по оценкам Reuters, в минувшем марте Россия заработала дополнительно 140 миллионов долларов от морских и трубопроводных поставок по сравнению с "эталонным", с точки зрения агентства, октябрем, когда санкции еще не вступили в силу. И у ситуации нет тренда к какому-либо улучшению (для европейцев). Наоборот: тут начинают игру еще и дополнительные факторы, которые только усугубляют положение в субконтинентальной нефтепереработке.
Так, в частности, у европейских НПЗ заканчиваются поставки по весенним контрактам. А ближневосточные производители сырой нефти из Персидского залива все больше ориентируются на азиатские рынки. Саудовская Аравия как основной игрок вынуждена брать на себя выпадающие из-за американских рестрикций объемы. Так, между октябрем 2018-го и мартом этого года саудиты почти в два раза сократили экспорт в Европу: на премиальных азиатских рынках и куда более интересная цена, и удобнее транспортное плечо. Вполне предсказуемо снижает свои европейские поставки и Ирак, причем тоже существенно — примерно на 40%.
И по факту результат американских санкций теперь выглядит для Европы весьма выпукло.
...Ларчик открывается просто: финансовые бюрократы всего мира, включая, к сожалению, и нашу с вами страну, выглядят и мыслят примерно одинаковым образом. И при выработке решений по экспортной экспансии и связанным с нею нефтяным санкциям черное золото для них рисуется исключительно приятными рядами и столбиками цифр. В американских учебниках по финансовому менеджменту та же нефть уже довольно давно рассматривается не как "природные богатства", которые нуждаются в добыче, переработке, маркетинге и продаже, а исключительно как производный финансовый инструмент.
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Собственно, это и есть те самые анекдотические "булки, растущие на деревьях". И мы совсем не удивимся, если ситуацию в европейской нефтепереработке эти светлые люди тоже свяжут с коварной агрессивностью русских, навязывающих европейским демократиям свои тоталитарные сернистые сорта.
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