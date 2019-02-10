Хроники разрушенной экономики: Moody's опять повысило рейтинг России

Международное рейтинговое агентство Moody’s снова повысило суверенный рейтинг России, на этот раз с Ba1 до Baa3. При этом до инвестиционного уровня был повышен "долгосрочный рейтинг эмитента" и "рейтинг приоритетного необеспеченного долга" Российской Федерации.

Прогноз, правда, был изменен с позитивного на стабильный. Самое тут, кстати, забавное — это то, как произошедшее (в том числе определенную неторопливость в принятии решений) объясняют в самом Moody’s.

Там есть много самых разных слов, но главное — это "позитивное влияние политики последних лет", по мнению международного рейтингового агентства, направленной прежде всего на укрепление надежных государственных финансов и других внешних показателей страны, пишет Дпмитрий Лекух в колонке для РИА Новости.

А с другой стороны — "уязвимость России к внешним шокам", например санкциям и ценам на нефтяных рынках. Простите, но это нужно цитировать: "Сохраняющаяся уязвимость перед дальнейшим внешним шоковым воздействием, например продолжающейся, хотя и сниженной зависимостью от цены на нефть и по-прежнему высокой геополитической напряженностью, замедлила возвращение к инвестиционному рейтингу".

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"Зависимость от цены на нефть" тут, видимо, является, с точки зрения Moody’s, "определяющей".

Но есть проблема.

Тут некоторое время назад на нас (и саудитов) довольно крепко, можно даже сказать, грубо "наезжал" некий Дональд Трамп. И суть его претензий была как раз в том, что Россия и Саудовская Аравия через институты ОПЕК+ управляют ценами на нефть. В том числе, завышая их уровень, делают его не очень комфортным для самой передовой в мире экономики.

Результат резкой реакции американского президента, был хоть и не совсем публичен, но легко, что называется, читаем с точки зрения внимательного наблюдателя. Высоким сторонам, включая Российскую Федерацию, "курирующую" ОПЕК Саудовскую Аравию и принципиально не входящие даже в ОПЕК+ США, судя по тиши на эту тему (в том числе и в твиттере Трампа), удалось о чем-то взаимоприемлемом договориться.

Добыча хоть и была сокращена, но цены все же опустились до более или менее комфортного для всех уровня.

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Но дело, в общем, не в этом событии, а в разнице подходов. Все-таки "управлять нефтяными ценами" и от них "зависеть" — две большие разницы. И не чувствовать разницу, если ты не аналитик международного рейтингового агентства, в общем, довольно непросто.

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И здесь трудно не согласиться с оценкой решения о повышении рейтинга, которую дал российский министр экономики Максим Орешкин, прямо заявивший о том, что причина случившегося проста: Moody's исчерпало все, даже самые фантастические аргументы против повышения суверенного рейтинга России.

Впрочем, есть и другие оценки.

Так, к примеру, вице-премьер, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что агентство, повысив рейтинг России, оценило успехи экономической политики Москвы.

И добавил, что считает решение Moody's справедливым.

Особенно министра финансов радует, что теперь все три основных мировых рейтинговых агентства рекомендуют инвестировать в Россию. Так, Standard & Poor's еще в январе подтвердило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на нижней ступени инвестиционного уровня "ВВВ-", оставив прогноз "стабильным". Да и Fitch подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России на инвестиционном уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Fitch, к примеру, отдельно отмечает, что позитивный прогноз отражает "продолжающийся прогресс в укреплении основ экономической политики, основанной на гибком обменном курсе, твердой приверженности к таргетированию инфляции и продуманной бюджетной стратегии".

...Суверенные рейтинги нашей экономики в последние годы либо остаются стабильными, либо даже немного растут, но вот только на международной инвестиционной активности эти, приятные на глаз, показатели почти что никак не отражаются. Нет, деньги в российскую экономику, разумеется, идут, причем иной раз более чем ощутимо. Проблема в том, что они идут на уровне прямых инвестиций — и в реальный сектор. Но к прямым инвестициям в конкретные проекты рейтинги, даже суверенные, никакого отношения не имеют, там другие механизмы выработки и принятия решений. На что реально могут оказать влияние статусы международных рейтинговых агентств, так это на портфели биржевых спекулянтов, рулящих финансовыми потоками в глобальной экономике.

Но и у этих ребят есть свойство смотреть сначала, допустим, на те же "санкции". И только потом прислушиваться к аналитике рейтинговых агентств. И пока неизвестно, что будет с этим "положительным суверенным рейтингом" России, если США, например, введут обещанные "драконовские санкции". На самой российской экономике, как подсказывает опыт предыдущих "страшных секторальных санкций", это вряд ли скажется, мы уже адаптировались. Но вот "инвестиционный уровень" рейтингов подобное объективно вряд ли переживет.

Поэтому: господа, давайте все-таки как-то хладнокровнее.

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Да, подобного рода оценки "разрушенной российской экономики" со стороны того же Moody's, безусловно, приятны. Но задачи, стоящие перед национальной российской экономикой и перед глобальными рейтинговыми агентствами, изначально различны. И оценки по решению этих стоящих перед национальной экономикой задач в конечном итоге будут выставлять не Moody's и Fitch.