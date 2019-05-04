Наказание "за репост": западный опыт

Чаще всего такие истории не сопровождаются деталями: ведь сам по себе арест за то, что ты поделился чьей-то мыслью, — уже посягательство на свободу слова.

В лучшем случае в подобных статьях упоминают тематику поста, повлекшего наказание: например, осужден "за публикацию картинок и записей о событиях на Украине". И все. Тот факт, что в этих публикациях содержались призывы к насилию и терроризму, зачастую скромно опускается, пишет Владимир Корнилов в колонке для РИА Новости. © Sputnik / Наталья Селиверстова Facebook начал борьбу с оскорблениями и дезинформацией

При этом стоит отметить, что после частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса ("Возбуждение ненависти либо вражды") российское законодательство представляется гораздо менее суровым, чем санкции, предусмотренные во многих западных странах за аналогичные преступления. А после серии недавних террористических актов, устроенных ультраправыми и исламистами, там наблюдается тенденция к усилению ответственности за призывы к насилию. Да, в том числе и за репосты контента, разжигающего ненависть.

Жестких судебных приговоров тем, кто продвигает онлайн-экстремизм, немало. Достаточно вспомнить вердикт по делу жителя Огайо Терренса Макнила — 20 лет тюремного заключения, в том числе за репост в социальных сетях роликов ИГ*, в которых содержались угрозы американским военным. В США приговор Макнилу не вызвал никаких особых вопросов и возмущения.

Или еще одна показательная история. В 2013 году 18-летний Джастин Картер из Техаса в пылу спора с партнерами по видеоиграм неудачно и, прямо скажем, очень глупо пошутил в фейсбуке по поводу стрельбы в детском саду. Причем он пояснил: это шутка. Что не спасло его от ареста. На протяжении пяти лет семья и адвокаты студента добивались снятия обвинений в уголовном преступлении.

А на днях в том же Техасе задержали еще одного студента за пост, расцененный некоторыми как угроза. Администрация школы, вычислившая потенциального "террориста", строго предупредила родителей: "Пожалуйста, разъясните детям, что все подобные угрозы — сделанные вербально или посредством любых социальных сетей — расследуются немедленно. Школьники могут быть задержаны или арестованы по обвинению в террористических угрозах, даже если угроза неправдоподобна".

После недавнего массового расстрела в новозеландской мечети власти этой страны предприняли целый ряд мер, которые наши либералы расценили бы как драконовские, примени их Россия. Мы уже сообщали, что там введена уголовная ответственность даже за хранение и распространение манифеста Брентона Тарранта, неонациста, обвиненного в совершении этого теракта. Тот, кто думает, что это лишь угроза, заблуждается. Уже известно о шести случаях задержания за репост видеокадров расстрела. Причем двое из обвиняемых арестованы — 18-летний студент и 44-летний бизнесмен. Первый должен теперь носить электронный браслет до суда, второму грозит до 14 лет тюрьмы.

Кроме того, 22-летний рыбак обвинен в хранении манифеста Тарранта на мобильном телефоне и также задержан полицией. Подчеркиваем, задержан даже не за репост и ретвит, а за то, что хранил документ предполагаемого террориста, не совершая при этом никаких угрожающих действий. На секундочку представьте, что началось бы, если бы за подобное арестовали у нас.

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На днях в Великобритании начался судебный процесс над двумя подростками польского происхождения, обвиняемыми в угрозах, поддержке терроризма и хранении экстремистских документов. Основной подозреваемый, 19-летний студент Михал Шевчук, администрировал в социальных сетях страницы британской неонацистской группировки Sonnenkrieg Division, которую раскрыли в прошлом году журналисты, инфильтрованные в эти закрытые сетевые группы.

А в Канаде сейчас разгорелся скандал вокруг сравнительно небольшой (примерно 180 человек) группы праворадикалов, которые обменивались приватными посланиями в приложении, созданном для общения видеогеймеров. Проанализировав десятки тысяч постов участников этой переписки, газета The Globe and Mail с возмущением обнаружила, что молодые канадцы восхваляют нацизм, смеются над холокостом, выражают ненависть по отношению к мусульманам и представителям других рас. Газета делает вывод об усилении неонацистских настроений в стране и о том, что власть с этим фактически не борется.

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Как тут не вспомнить недавнюю шумиху, поднявшуюся в октябре 2017 года, когда посольство России в Канаде указало на то, что канадцы закрывают глаза на памятники пособникам нацистов из украинской дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии*. На Москву дружно обрушились основные газеты и политики, обвинив в "компрометации канадского правительства ложными утверждениями". Наличие памятников, которые упомянули наши дипломаты, никто не отрицал. А вот использование слова "нацист" в применении к эсэсовцам посчитали "фейковой новостью". "Связывание Канады со сторонниками нацизма — это способ делигитимации канадских институтов и иногда канадской политики", — гневался один из экспертов.

Теперь же канадские газеты возмущаются бездействием властей относительно местных нацистов. Вот как, оказывается: это не выдумка посольства России. Кстати, очень показательно, что The Globe в числе основных лидеров канадских праворадикалов назвала молодого человека по имени Адам Страшок. По данным сайта Ricochet Media, аккаунт, связанный со Страшком, яростно поддерживал УПА*, рисуя бандеровцев среди черепов советских воинов и провозглашая: "Украинская повстанческая армия* не делала ничего неправильного!".

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* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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