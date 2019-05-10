Гид или гад: о нелегальных экскурсоводах в Абхазии

Число таких "лжегидов" с увеличением уровня туристического потенциала республики появляется все больше и больше, и следовательно, контролировать этот процесс становится сложнее.

В лучшем случае "серые" экскурсоводы – это действительно специалисты, но работающие без разрешения, в худшем – люди, вообще далекие от профессии, ну, просто так все удачно совпало. Мастерству импровизации у последних можно даже поучиться, но история Абхазии интерпретируется по их усмотрению и настроению.

Для получения лицензии на работу экскурсоводы и гиды-переводчики проходят аттестацию в Минтуризма. Могу сказать вам по своему опыту, что эта процедура не простая формальность. Экзамен состоит из двух частей. Первая — тестирование. Проверяются знания истории, географии, нормативно-правовых актов, методики и даже культура речи. Второй этап - защита сценария экскурсии перед комиссией. Специалисты задают претенденту вопросы, в том числе и неожиданные, так как при работе с туристической группой нужно быть готовым ко всему.

Возникает вопрос: способны ли люди, имеющие поверхностные знания об истории, традициях Абхазии, провести качественную экскурсию? Способны ли они передать в полной мере туристу самобытность абхазской культуры?

Сегодня наказать или привлечь к ответственности "серых" гидов невозможно — нет инструментов. Можно наказать за незаконную предпринимательскую деятельность, но и это доказать тоже непросто. А как докажешь? Поймать такого экскурсовода за руку сложно. Они утверждают, что просто рассказывают о достопримечательностях своим родственникам или друзьям, и неважно, что их набралось 20 человек, а по имени родственников никого не помнит.

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И все это было бы смешно, не будь так грустно. Помимо того, что наносится ущерб государству в виде неуплаты налогов, страдает и имидж нашей республики, ее государственный и правовой статус подвергается неграмотному представлению псевдогидами - искажаются названия, границы, что, несомненно, вредит той огромной работе, которую проводит каждый легальный и добросовестный сотрудник туристического рынка в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Испытание историей: как в Абхазии отбирают экскурсоводов

Иногда экскурсия от нелегала - это откровенные глупости. Вроде того, что абхазы воевали с осетинами, а не с грузинами или, что Абхазия - это часть Российской Федерации, "да и вообще, народ этот с гор спустился, так им Ленин приказал". И вместо подлинных фактов ладно бы красивые басни, но чаще отвратительные инсинуации.

Мировая практика доказывает, что наличие местного гражданства или в крайнем случае вида на жительство для работы гидом — правильный путь. Понятно, что просто упоминание в законе об обязательном для гида гражданстве Республики Абхазия не решит проблем с "серыми", но это важный шаг в борьбе с гидами-нелегалами.

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