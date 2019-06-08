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Празднование 5-й годовщины воссоединения Крыма с Россией

Что "понимают" западные политики в России и "сепаратистах"?

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Колумнисты
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Андрей Бабицкий
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Сергей Лавров в интервью РБК вспомнил об одном очень важном моменте своих кулуарных переговоров с бывшим госсекретарем США Джоном Керри. Американский коллега предложил России провести повторное голосование в Крыму — "для порядка".

При этом Керри сказал, что ему "все понятно: все произошло так, как хотел крымский народ".

Эта яркая деталь дает представление о том, в рамках какой идеологической доктрины функционирует дипломатия Запада.
Когда Вашингтон и Брюссель выдвигают обязательные требования о возвращении Южной Осетии и Абхазии под контроль Грузии, а Крыма и Донбасса — Украины, мы вправе предположить, что конкретным политикам, на которых возлагается обязанность делать такие заявления, тоже "все понятно".

© Sputnik / Илья Питалев
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Собственно, время от времени можно услышать отдельные голоса высокопоставленных западных чиновников, которые вдруг тоже публично признают, что выбор перечисленных выше народов и территорий в пользу России был свободным и полностью соответствовал их жизненным интересам. Но политический мейнстрим устроен таким образом, что вопрос о желании людей в непризнанных республиках и "сепаратистских образованиях" связать свое будущее с Россией не обсуждается вообще. На первый план выдвигается принцип территориальной целостности, которая была нарушена Москвой, взявшей под защиту тех, кому угрожала опасность расправы.

Это тем более удивительно, что в системе ценностей западных демократий приоритетными являются именно права человека, а не государства. То есть если принцип территориальной целостности входит в противоречие с правами и свободами индивидуума, то он подлежит отмене. Это императив, хотя в борьбе с собственными сепаратистами Европа его неоднократно нарушала. Но с течением времени таких нарушений становится все меньше, поскольку у противников данной нормы отсутствуют аргументы, чтобы оспаривать ее непреложность. В основополагающем документе, ратифицированном большинством государств планеты, — Декларации прав человека 1948 года — провозглашается безусловное верховенство интересов отдельного человека. Ни одна надличная система вещей, будь то государство, сообщество, составленное по религиозному, гендерному, профессиональному или любому другому признаку, не может конкурировать с тотальным правом личности.

Владимир Зеленский
© AFP 2019 / GENYA SAVILOV
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Почему этот принцип не распространяется на те мятежные территории, которые ввиду реальной опасности геноцида или дискриминации обратились к России за помощью? Ответ на этот вопрос дается крайне нечеткий. Россия каким-то образом одурманила этих несчастных людей, превратив их в подвешенных на ее имперских амбициях марионеток. Спровоцировала множественные конфликты, чтобы, воспользовавшись кровавой сумятицей, произвести захват нужных ей земель. Это то, что иногда произносится публично. Не так давно с подобными обвинениями на заседании Совета Безопасности выступил министр иностранных дел Франции, когда речь зашла об Украине. Но все же в полном объеме и постоянно воспроизводить официальную риторику Киева и Тбилиси высокопоставленные политики Запада как-то стесняются. Поэтому акцент делается на нарушении территориальной целостности.

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Я когда-то задавался вопросом: неужели госпожа Меркель, требующая возврата Крыма, не понимает, что если таковой возврат произойдет, то это обернется неисчислимыми бедами для жителей полуострова? Многим придется бежать, спасаясь от преследований, кто-то рискнет остаться и станет жертвой расправы. Тысячам и тысячам людей будет угрожать уголовное преследование по украинским статьям, предусматривающим длительный срок тюремного заключения. Мне кажется, и даже более того, я уверен, что она, как и Джон Керри, "все понимает".

В рамках сложившейся (крайне жесткой) политической доктрины никто не вправе признать, что Россия действительно протянула руку помощи тем, кто крайне в ней нуждался. Она не может быть никем иным, кроме как "агрессором и оккупантом". В кулуарах вам скажут, что "все понятно", но тот "порядок", о котором говорил Джон Керри, требует искать подходы, позволяющие предъявлять России все новые и новые обвинения.

И нарушенная территориальная целостность — это и есть такой подход, являющийся прямым подлогом, цель которого — убрать из обсуждаемой темы вопрос о правах человека из Абхазии, Южной Осетии, Крыма или Донбасса. Европа в данном случае действует в нарушение собственной системы гуманитарных ценностей.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Есть еще один момент, о котором можно упомянуть. В 2014 году я помогал знакомому английскому журналисту работать на передовой в ДНР. Он вообще не думал отрицать, что жители республики без всякой инспирации, манипулирования и внешнего давления решили противостоять государственному перевороту в Киеве. Однако он считал, что это был ошибочный выбор в пользу архаической системы ценностей. А потому с ним можно не считаться вообще. Я спросил его, не полагает ли он, что такой взгляд на вещи противоречит всем нормам демократического устройства.

"Да бог с ней, с демократией", — ответил он. Ему некого было стесняться. В большой дипломатии такое невозможно, но, думаю, многие западные политики считают, что выбирать Россию — это ошибка, а потому надо сделать вид, что неудобного вопроса о сделавших это народах попросту не существует.

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Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Россия, Крым


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