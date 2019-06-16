ШОС, Бишкек, саммит: чужие там не ходят

Интересная история приключилась с прошедшим в столице Киргизии Бишкеке очередным саммитом Шанхайской организации сотрудничества. В ходе его многомесячной подготовки идея была в том, что экономические проекты в регионе Центральной Азии должны были выйти на первый план. Но получилось иначе: вместе собрались большие и малые страны, для которых политика США — как все более тесная удавка на шее. Собрались — и говорили о сохранении суверенных возможностей и дальше развивать свою экономику.

Что касается экономики, то саммит поставленные задачи выполнил, нужные документы подписаны. Вообще, по этой части центральноазиатское сотрудничество идет неярко, но уверенно. Только по линии Госбанка развития Китая в рамках ШОС реализуются 386 проектов на сумму более 120 миллиардов долларов, а есть еще финансовые структуры самой ШОС (например, ее Межбанковское объединение), которые потихоньку укрепляются, и многое другое. И есть планы развития дорог и перевалочных логистических центров, вписанные в планы ЕврАзЭС и китайского проекта "Один пояс — один путь", которые тоже движутся вперед и касаются почти всех членов ШОС.

Однако что происходит, когда собираются вместе (и еще общаются парами) высшие лидеры таких стран, как Россия, Китай, Иран, Индия (и их соседи по региону)? Принимают декларации — это понятно. Понятно также, что они не могут не говорить о всяческих политико-экономических методах удушения, которые применяются к ним, почти всем, одновременно. Другое дело, что конкретные договоренности здесь не обязательно становятся известны.

Чем интересны региональные механизмы типа ШОС: что они есть и были готовы к таким поворотам событий. Дело в том, что в нынешней ситуации, когда Ирану не дают продавать свою нефть и грозят войной, Китаю пытаются не дать удержать технологическое лидерство в массовых коммуникациях (и далее по списку), в общем, в таких ситуациях лидеры подобных стран собираются на экстренное заседание и пытаются с нуля договориться о том, что они могут, а что не могут сделать вместе и по отдельности.

Но все экстренное — это плохо, навевает мысли о всяких чрезвычайных ситуациях. А в нашем случае все они знали, что встретятся (в данном случае в Бишкеке) и что на них круглый год работает механизм множества заседаний, держащих в поле зрения всю ситуацию в регионе в целом. И вот президент Ирана Хасан Роухани встречается с Владимиром Путиным и до того — с Си Цзиньпином, и всем становится понятно, что Иран не одинок в очень похожей на провокацию истории со взрывами танкеров в Ормузском проливе.

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Не будем преувеличивать степени поддержки Ирана со стороны его соседей в случае прямой и массированной агрессии США (где, кстати, уже объявили, что взрывают танкеры именно иранцы). Но в целом ясно, что страны Центральной Азии для Ирана — надежный тыл и поддержка.

Вопрос о вступлении этой страны в ШОС и в этот раз решено было не обсуждать (Иран в организации — в статусе наблюдателя), но формальное членство в данном случае не так и важно, важен результат.

Есть еще одна страна, уже два года как полноценный член ШОС, вокруг которой в Бишкеке разворачивался похожий сюжет. Это Индия. Премьер-министр ее Нарендра Моди тоже встречался со всеми участниками саммита вместе и отдельно, и все они теперь понимают, как этот лидер громадной страны будет изворачиваться в сложной ситуации, куда его загнало собственное желание не присоединяться ни к каким крупным державам и стараться быть нейтральным. На равном расстоянии от США, Китая и России.

Но вот вам индийский сюжет с тем же Ираном: США грозят Дели, запрещая покупать иранскую нефть. А еще запрещают покупать российские С-400 (о твердом решении Москвы и Дели на этот счет было объявлено в прошлом году). И как раз в момент отправки Моди в Бишкек Америка (хотя не на президентском уровне) объяснила Индии, что прекратит процесс оперативной совместимости индийского и американского вооружения, если состоятся поставки С-400. А совместимость — это то, что нужно Индии для закупок уже американских вооружений.

И это не все. Есть целый список чисто торговых требований к Индии, которые поставят крест на ее долгосрочной программе модернизации всей экономики. Сюжет в точности повторяет то, что происходит между США и Китаем, хотя до фазы открытой торговой войны с Индией дело еще не дошло.

Вот об этом сейчас говорят на бишкекском и других саммитах. Сверяют планы. Возможно, корректируют некоторые из них. Никому не хочется прямой конфронтации, всем мечтается остаться в стороне от схваток, но… Не всегда это удается.

Что касается других саммитов, то мы переживаем исторический момент, когда роль и функции буквально всех международных объединений приходится передумывать заново. Скоро в Японии пройдет саммит "Группы двадцати" — напомним, создавалась эта группа для выхода мира из кризиса 2008 года. И там тоже все будут говорить, вместе и по отдельности, о том, как жить при торговой войне и какая она будет: все против США, или все против всех, или есть иные варианты.

Еще есть и продолжают работать БРИКС, АТЭС, да, собственно, и ООН, и Всемирная торговая организация, и много чего другого. Когда-то думалось, что все они вместе плавно выведут мир в новую, послезападную эпоху. И каждая из них заново переоценивает свою роль сейчас, когда видно, что без боя этот переход не пройдет.

Кадры масштабных учений стран ШОС "Мирная миссия 2018">>

Но как минимум ШОС, при всей внешней неэффектности ее работы, как раз очень спокойно чувствует себя на нынешних бурных поворотах. ШОС — это разговор между своими, при всей разнице их позиций, притом что чужие там не ходят. Что и было заметно в Бишкеке, а дальше будет видно в той точке России, где соберется новый саммит при начавшемся российском председательстве.

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