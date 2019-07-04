Украина идет стопами США: с тем же успехом

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев ранее назвал президента страны Владимира Зеленского "невеждой" и подтвердил известный феномен, что нет такой плохой ситуации, которую в Киеве не могли бы сделать еще хуже.

Недавно избранный руководитель Украины столкнулся с серьезным противодействием внутри госсистемы, причем главный "фронт" открыт по внешнеполитической линии. За последние недели случились минимум три скандальных инцидента, которые стали результатом, по сути, открытого саботажа со стороны украинского МИД и лично Павла Климкина, продолжающего исполнять обязанности главы ведомства (снять его Зеленский не может из-за сопротивления Верховной рады).

Продолжается история с ответом Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам — документ не был согласован с Зеленским, по поводу чего тот устроил публичное разбирательство. Два дня назад он даже обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, призвав наказать Климкина.

Кроме того, перед недавним саммитом "Большой двадцатки" украинский президент попал в неприятный конфуз из-за того же Мининдела. Климкин анонсировал визит украинского президента в Осаку и его возможную встречу с Владимиром Путиным, японский МИД и Кремль это опровергли. Министр, разумеется, выглядит мелким пакостником, однако в официальных заявлениях Москвы и Токио, которые стали щелчком по носу, фигурирует не он, а Зеленский.

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А в начале июня Зеленского обвинили в прямом плагиате речи Порошенко, конкретно — фразы "Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму". Тут тоже не обошлось без украинского МИД, который, собственно, и готовил тезисы. Администрация президента прямо назвала произошедшее диверсией и сознательной провокацией.

И вот очередной инцидент — и снова по внешней политике: украинская делегация ПАСЕ солидаризировалась с МИД страны в противостоянии президенту, а его глава позволил себе резкие высказывания с оскорбительным эпитетом в адрес Зеленского.

Все это весьма напоминает недавние события в США — тот масштабный и открытый саботаж со стороны государственных структур, с которым столкнулся Дональд Трамп, въехав в Белый дом. Сейчас процесс в значительной степени обуздан, но первые год-полтора его президентства стали беспрерывной чередой скандалов, в том числе с участием внешнеполитического ведомства. Достаточно напомнить такую "мелочь", как то, что Госдеп "не успел" забронировать президенту гостиницу на гамбургском саммите "Большой двадцатки" два года назад, и проблему с его размещением пришлось решать в режиме ошпаренной кошки. Общий же перечень утечек чувствительной информации, торпедированных инициатив и прочих "подножек" Трампу весьма внушительный.

Учитывая, что бездумное копирование чужих практик — фирменный знак украинского государства, ничего удивительного, что в Киеве и тут решили все сделать "как у взрослых", тем более пример подан не кем-нибудь, а США. В результате вместо привычных подковерных и закулисных внутриполитических разборок борьбу с "не тем" президентом открыто перенесли на международный уровень.

Однако, как обычно, последствия никто и не подумал просчитать, а они обещают оказаться намного более масштабными и тяжелыми, нежели ожидают в Киеве.

Ситуация тем более впечатляющая, если учесть, что американская версия событий уже продемонстрировала серьезные издержки такого подхода, которые заключаются в том, что за два с половиной года США потеряли немалую долю своего сверхдержавного влияния в мире. Причины очевидны и могли быть спрогнозированы с самого начала: если часть государственной системы начинает вступает в открытую конфронтацию с другой ее частью, особенно во внешней политике, вполне логично, что это влечет за собой ослабление позиций государства в целом.

Организаторы антитрамповской кампании, вероятно, рассчитывали, что запас прочности статуса США как мирового гегемона достаточно велик и потери в державном статусе от "войны" с неугодным президентом не будут роковыми. Как бы то ни было, Трампа свалить не удалось, а вот с проблемами на мировой арене американцам теперь приходится сталкиваться постоянно. Бояться и слушаться их перестали едва ли не повсеместно, включая самых надежных партнеров, типа Европы и Турции.

Проецирование же ситуации на наших юго-западных соседей обещает куда более суровые последствия.

Мир устал от Украины. Причем она не просто выпала из фокуса внимания международного сообщества, что было бы еще полбеды. Украина своими действиями, скандальностью и общей нелепостью вызывает все более сильное и все менее скрываемое раздражение у самых влиятельных держав и структур планеты. Совсем не случайно украинские деятели теперь регулярно сталкиваются с подчеркнуто пренебрежительным и оскорбительным к себе и к своей стране отношением на международных площадках. Дистанцироваться от них стараются даже силы, громко поддерживающие Киев в его борьбе против "российской агрессии".

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Иногда кажется, что на восстановление сотрудничества Европы с Россией (включая недавние решения ПАСЕ) работают не только рациональные соображения взаимной выгоды, но и чисто эмоциональное, все более отталкивающее впечатление о себе, успешно формируемое Украиной у европейцев в последние годы.

Однако для Киева работа на международном уровне остается важнейшей частью жизнедеятельности государства. Пожалиться на свою тяжкую долю и плохую Россию, привлечь к себе внимание, выклянчить немножко здесь, вытребовать чуточку там, договориться о небольшом кредите, контракте, транше. Причем за этим стоят финансовые интересы конкретных сил, стригущих купоны с соответствующей деятельности.

Организаторы антитрамповской кампании, вероятно, рассчитывали, что запас прочности статуса США как мирового гегемона достаточно велик и потери в державном статусе от "войны" с неугодным президентом не будут роковыми. Как бы то ни было, Трампа свалить не удалось, а вот с проблемами на мировой арене американцам теперь приходится сталкиваться постоянно. Бояться и слушаться их перестали едва ли не повсеместно, включая самых надежных партнеров, типа Европы и Турции.

Проецирование же ситуации на наших юго-западных соседей обещает куда более суровые последствия.

Мир устал от Украины. Причем она не просто выпала из фокуса внимания международного сообщества, что было бы еще полбеды. Украина своими действиями, скандальностью и общей нелепостью вызывает все более сильное и все менее скрываемое раздражение у самых влиятельных держав и структур планеты. Совсем не случайно украинские деятели теперь регулярно сталкиваются с подчеркнуто пренебрежительным и оскорбительным к себе и к своей стране отношением на международных площадках. Дистанцироваться от них стараются даже силы, громко поддерживающие Киев в его борьбе против "российской агрессии".

Иногда кажется, что на восстановление сотрудничества Европы с Россией (включая недавние решения ПАСЕ) работают не только рациональные соображения взаимной выгоды, но и чисто эмоциональное, все более отталкивающее впечатление о себе, успешно формируемое Украиной у европейцев в последние годы.

Однако для Киева работа на международном уровне остается важнейшей частью жизнедеятельности государства. Пожалиться на свою тяжкую долю и плохую Россию, привлечь к себе внимание, выклянчить немножко здесь, вытребовать чуточку там, договориться о небольшом кредите, контракте, транше. Причем за этим стоят финансовые интересы конкретных сил, стригущих купоны с соответствующей деятельности.