На Украине поставят эксперимент и выяснят, есть ли там государство

В Генпрокуратуре Украины ранее заявили, что журналиста Кирилла Вышинского, которого на Украине подозревают в госизмене, могут выпустить из заключения в пятницу 19 июля.

В Киеве пройдет судебное заседание, на котором рассмотрят меру пресечения для главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Изначально оно планировалось на 15 июля, однако было перенесено на 19 июля.

Ранее Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции норму УПК, которая обязывает суды назначать подозреваемым в тяжких и особо тяжких преступлениях содержание под стражей в обязательном порядке, пишет Виктор Мараховский в колонке для РИА Новости.

Вышинский, напомним, обвиняется в государственной измене (формулировка СБУ — "изготавливал информационные материалы, оправдывающие аннексию Крыма Россией, а по возвращении в Киев вместе с несколькими другими журналистами развернул активную деятельность по информационной поддержке ЛНР и ДНР". То есть журналисту вменяется в качестве госизмены профессиональная деятельность, оцененная как неприемлемая властью).

Что стоит отметить. Если Вышинский выйдет из-за решетки, то главной выигравшей окажется сама Украина. Ибо, во-первых, исчезнет один из самых скандальных примеров репрессий против СМИ, вызывающий протесты не только на самой Украине и в России, но и в Европе. А во-вторых — появится пример здравого смысла, которого очень не хватает для начала диалога между Киевом и Москвой.

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Но разумеется, все не так просто. Ибо на Украине имеются силы, для которых не допустить изменения меры пресечения Вышинскому критически важно.

Это, во-первых, соперники нового президента Владимира Зеленского и его партии, активно готовящиеся к скорым парламентским выборам и использующие любые поводы для того, чтобы обвинить власть в предательстве и "прогибе под Кремль": эту армию возглавляет экс-президент Порошенко, но на самом деле список очень длинный — вплоть до откровенных неонаци.

Во-вторых, это специфически украинское явление под названием "активисты", то есть летучие отряды ультранационалистов, практикующие своего рода публичный рэкет. Пользуясь объективной слабостью государства и выбив себе после 2014 года неписаную "справку о неприкосновенности", эти группы регулярно налетают на чиновников и казенные учреждения с истериками и угрозами и — зачастую успешно — продавливают разные ветви власти на нужные им решения. Руководствуясь, естественно, не какими-либо конституционными нормами, а старым добрым революционным правосознанием.

Кстати, именно сейчас эти активисты в стадии повышенного возбуждения. Во-первых, из-за предвыборной кампании, а во-вторых — из-за приговора, вынесенного экс-нацгвардейцу Виталию Маркиву в далекой Италии. В пятницу, напомним, суд присяжных города Павия признал Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста и его российского переводчика в Донбассе в мае 14-го. При этом судья назначила Маркиву 24 года тюрьмы — на семь лет больше, чем просило обвинение. По одной из версий — из-за того, что подсудимый и его группа поддержки в вышиванках в ходе процесса обменивались кричалками "Слава Украине — героям слава", что могло быть логично расценено как давление на суд.

Националисты глубоко шокированы и обижены тем, что итальянскую фемиду не удалось продавить привычным способом. Поэтому отомстить за убийцу итальянского журналиста, добившись дальнейшего заключения для журналиста российско-украинского, им с их революционным мозгом кажется вполне естественным.

Плюс Генпрокуратура Украины, которая к новому президенту находится в тяжелой фронде. С ее подачи, собственно, "активисты" и узнали о предстоящем суде. Причем сразу в панически-мобилизационной трактовке: "состоится заседание по делу руководителя пропагандистского информагентства "РИА-новости" Кирилла Вышинского. Что ожидается? Что этот человек, официально по решению суда, выйдет на свободу.

Благодаря чему? Благодаря решению Конституционного суда, который "заботится" о террористах и госизменниках. Потому что потом произошел и сам телефонный разговор между Владимиром и Владимиром", — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Луценко.

В итоге — планирующееся заседание станет безошибочным лабораторным экспериментом. Ибо на нем определится, дееспособно ли украинское государство хотя бы на таком уровне, чтобы проявить здравый смысл и добрую волю под откровенным давлением, не заморачивающимся никакой законностью.

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Если да — то с этим государством и его главой имеет смысл, по крайней мере, начать диалог. Если нет, если власть Украины не в состоянии контролировать конституционный порядок даже в собственной столице, то смысла беседовать пока просто нет.

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