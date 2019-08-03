Обнаружены живодеры: кого звать на помощь

Об отношении к животным в Абхазии и о том, кто несет ответственность за их эксплуатацию, рассуждает колумнист Sputnik Астанда Ардзинба.

В социальных сетях в эти дни активно обсуждают видео, на котором туристам предлагают сфотографироваться с львенком. Дело происходит в Новом Афоне, у водопада на реке Псырцха. Пользователи Сети возмущаются: животное под сильнодействующим снотворным, а то и под чем-то более сильным. Журналисты призвали обратить внимание на ситуацию. Откликнулась и зоозащитница, директор благотворительного фонда "Багира" Саида Отырба.

"Можно быть такими алчными? Можно мучить так малыша? Он как тряпочка. Неужели ни один депутат, ни один кандидат в президенты не видит это? Когда теряют совесть, теряют и нацию.

Очнитесь!" - написала Отырба в Facebook.

Комментарии не заставили себя ждать. Надо отметить, что поддерживать мужчину, который зарабатывал на животном, никто не собирался.

"Бедный львенок! Он полумертвый уже! И те, кто фотографируются, ну что в этом они видят???" - пишет пользователь Ия Акубардия.

"Пусть работает, пашет, а не занимается подобными вещами. Как он и его дети будут есть хлеб, заработанный таким путем?", - дополняет Тамаз Акиртава.

Но судить по этим комментариям об отношении к эксплуатации животных в Абхазии не стоит. Потому как людей, эксплуатирующих животных, с каждым годом меньше не становится, как и очередей из туристов, желающих сфотографироваться с полуживым зверем.

И если исходить из тезиса, что по уровню заботы о животных можно судить об уровне развитости общества, то у меня плохие новости.

Интересно, что Саида Отырба обратилась с требованием повлиять на ситуацию к депутатам и кандидатам в президенты. Дело в том, что вопрос, кого звать на помощь и как повлиять на ситуацию, которая год от года не меняется, до сих пор открытый. Кажется, уже все осознают, что обращаться к правоохранителям в таких случаях бесполезно.

Содержание диких животных в неволе и их продажа в Абхазии карается законом. Эта сфера регламентируется постановлением Кабинета министров "О защите животных от жестокого обращения", принятом еще в 2006 году. Положение предполагает штраф за жестокое обращение в 1800 рублей.

При этом Госкомитет по экологии и охране природы может только выписать штраф, но не конфисковать несчастное животное, которое попросту некуда девать, ведь в Абхазии нет центров реабилитации диких животных. Понятно, что отпускать в дикую природу животное, неспособное самостоятельно добывать себе пищу, значит обречь его на медленную и мучительную смерть.

Казалось бы – тупик. Этим и объясняется, почему существенных подвижек в борьбе с живодерами нет. Их, скорее всего, не будет, пока в стране не ужесточат наказание за содержание диких животных в неволе, не увеличат размер штрафов и не создадут место для содержания конфискованных зверей.

А пока, и на это постоянно указывают природоохранные инспекторы, люди сами могли бы вести себя немного лучше.

"Перестаньте фотографироваться с несчастными животными и кормить живодеров. Спрос рождает предложение", - воспитывают народ чиновники и делятся таким образом с этим самым народом ответственностью за порядок (беспорядок) в сфере защиты животных.

Эти же чиновники указывают, что нет комплексного подхода к решению проблемы. В этом - причина. Я бы добавила еще, нет рвения. Борьба за защиту животных финансовых вливаний в страну не принесет. Это всего лишь наше с вами лицо и спокойная совесть.

Давно замечено, что люди делятся на тех, кто утверждает, что сделать уже ничего нельзя, и опускает руки, и на тех, кто верит, что выход всегда есть. Главный вопрос, каких людей в Абхазии больше?

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