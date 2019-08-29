В Британии может появиться временное правительство

Brexit сожрал уже двух премьер-министров Великобритании — Дэвида Кэмерона и Терезу Мэй. Сейчас велики шансы на то, что его очередной жертвой станет Борис Джонсон, совсем недавно занявший этот пост.

Заговор против нового главы британского правительства набирает силу, чего никто особо и не скрывает. Правда, и сам Джонсон готовит собственный заговор. По примеру Оливера Кромвеля, разогнавшего Долгий парламент, новый премьер вынашивает план нейтрализации законодательного органа хотя бы на период выхода страны из Евросоюза. В условиях жесточайшего сопротивления этой затее (в том числе внутри Консервативной партии) он может пойти на досрочные выборы. В общем, в Британии складывается уникальная для мирного времени ситуация, пишет Владимир Корнилов в колонке для РИА Новости.

Политики и СМИ все чаще проводят аналогии между Brexit и войной. К примеру, во вторник лидеры оппозиции организовали экстренную встречу в Черч-хаусе, символическом здании в Вестминстере, где парламентарии собирались в годы Второй мировой. И речь там шла — ни много ни мало — о возможности создания временного правительства. Совсем как в России вековой давности.

Многие расценивают саму эту идею как попытку государственного переворота. Хотя лидеры оппозиционных групп, собравшиеся в Черч-хаусе, подчеркивают, что их встреча — это как раз попытка предотвращения переворота, который планирует Джонсон. Тот же, судя по ряду признаков, нашел единственный способ избежать вмешательства депутатов в Brexit — временное закрытие парламента. Новый премьер отвергает идею роспуска законодательного органа и досрочных выборов. Однако на саммите "Большой семерки" во Франции он дал понять, что не исключает возможности так называемой пророгации (prorogation), временной приостановки работы парламентариев сроком на пять недель. Мера исключительная, к которой монархи и премьеры прибегали только в годы серьезнейших кризисов и катаклизмов.

"Грубейшим на нашей памяти злоупотреблением власти и посягательством на конституционные принципы Великобритании" назвала этот план ведущий юрист лейбористов баронесса Шами Чакрабарти. Она подготовила для лидера своей партии документ на шести страницах о том, как в судебном порядке обуздать Джонсона.

А у того, по большому счету, до политического Хэллоуина (31 октября — дата выхода Британии из Евросоюза) пространства для маневра особо и не осталось. Парламент заранее позаботился о том, чтобы обязать правительство вынести на голосование депутатов конечный вариант плана по Brexit. И ни у кого нет сомнений в том, что любой план (хоть при сделке с ЕС, хоть без) будет провален, поскольку значительная часть депутатов от тори также проголосует против. Именно на них, консервативных противников выхода из ЕС, и рассчитывают "заговорщики Черч-хауса", разрабатывающие план свержения Бориса и формирования временного правительства.

В начале августа, после победы представительницы либерал-демократов в одном из избирательных округов, большинство коалиции консерваторов и североирландских юнионистов сократилось всего до одного голоса. Некоторые соратники Джонсона прямо угрожают ему, что в случае решительных действий по выходу из Евросоюза без сделки они не колеблясь покинут правящую партию. Именно поэтому лидер ЛДП Джо Суинсон сейчас активно работает с некоторыми ветеранами тори, убеждая возглавить межпартийное правительство. Опять-таки напрашивается аналогия с чрезвычайным временем — последний раз консерваторы и лейбористы находились в одном правительстве в годы Второй мировой, в так называемом военном кабинете Уинстона Черчилля.

Перспектива новых досрочных выборов все явственнее. Судя по тому, что в окружении Джонсона опять появился стратег его предвыборных кампаний сэр Линтон Кросби, премьер уже начал закулисную подготовку к перевыборам.

С одной стороны, сейчас для лидера консерваторов не самый худший момент для политического перезапуска страны. Если до недавнего времени рейтинги тори и лейбористов шли, что называется, ноздря в ноздрю, то с начала лета консерваторы все больше уступали оппонентам в связи с резким ростом популярности партии Найджела Фараджа "Brexit". После прихода к рулю Джонсона с его четким курсом на выход из ЕС консерваторы заметно укрепили положение. Судя по последним опросам, тори оторвались от лейбористов на 12-14 процентов.

С другой стороны, это происходит на фоне усиления либерал-демократов с "еврофильской" позицией. Они уверенно вышли на третье место, подтягиваясь к лидерам. Таким образом, пойдя на досрочные выборы, Джонсон рискует потерять большинство — даже в коалиции с североирландскими союзниками. Ни у кого нет сомнений в том, что ради противостояния с "Brexit" лейбористы сблокируются с ЛДП.

Параллельно активизировались шотландские националисты. По мере развития темы выхода из ЕС (крайне непопулярного в Шотландии) те вновь раскручивают вариант повторного референдума о независимости от Соединенного Королевства. После провала сепаратистов в 2014-м, казалось, этот сценарий ушел в небытие. Перевес противников шотландской независимости над сторонниками порой достигал 20 процентов. Однако с неумолимым приближением 31 октября идея отделения региона опять набирает силу. И впервые за последние годы опрос выявил преимущество сепаратистов над юнионистами — 52 на 48 процентов.

Это вызвало невероятный ажиотаж среди лидеров правящей в регионе Шотландской национальной партии, фактически запустившей подготовку к новому референдуму. И если Джонсон пойдет на досрочные выборы парламента, не исключено, что националисты проведут собственное голосование, имеющее теперь вполне реальные шансы на успех.

Исходя из этих раскладов, можно констатировать, что Британия находится в полном политическом хаосе. Страна дошла до такого состояния, когда любой сценарий развития событий является кризисным, сравнимым с ситуацией военного времени. Пока нынешний премьер-министр примеривает на себя одежды Кромвеля, оппозиция ищет своего Керенского, чтобы тот возглавил временное правительство. По законам жанра вслед за керенскими приходят большевики.

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