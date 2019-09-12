"Пролетный гусь" в Сухуме: во власти эмоций

Я не так давно читала рассказы Астафьева, по которым поставлен спектакль "Пролетный гусь" МХТ имени Чехова. Поэтому в РУСДРАМ шла с уверенностью, что я подготовлена и на спектакле смогу спокойно мыслить, впитывать, а не быть во власти эмоций. Но не получилось. Наверное, есть темы, способные бередить душу сколько угодно раз. Где-то с середины первого акта некоторые зрители начали смахивать слезы.

В первой части спектакля ролей как таковых нет - актеры попеременно читают авторский текст, чередуя его с песнями. На сцене минимум декораций - деревянные стулья, черный занавес. Доски, свисающие с потолка. Ничто не отвлекает от главного - повествования и игры актеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Пролетный гусь" МХТ им. А.П. Чехова в РУСДРАМ

На наших глазах развернулась история одной молодой пары, они встретились сразу после войны. Вот они знакомятся, сближаются, решают осесть на новом незнакомом месте, налаживают общий быт, у них появляется ребенок. Но жизнь все сильнее испытывает их на прочность - семья буквально задавлена нуждой, непосильной работой, отсутствием какой-либо перспективы. Умирает ребенок, следом за ним от чахотки отец, жена Марина от безысходности решается на самоубийство. Просто, без криков и терзаний, девушка идет на сеновал и сводит концы с жизнью. Невредимыми в этой истории остаются лишь толстокожие проходимцы, обогатившиеся за счет войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Пролетный гусь" поставлен режиссером Мариной Брусникиной

Концовка вызывает целый шквал чувств. До такой степени, что от боли вздохнуть нельзя. Наверное, тема войны воспринимается так болезненно, потому что мы и сами оттуда - всего лишь два десятка лет назад испытали на себе холод, голод и послевоенные трудности. И знаем не понаслышке, что война, даже после своего окончания, продолжает калечить жизнь людей.

И самое сложное, что, сидя в зрительном зале, от этой страшной правды не отвлечься и не спрятаться. Когда читаешь книгу, ее можно отложить и собраться с духом, а тут, тебя как будто раскачивают на нервах, и с этих качелей невозможно спрыгнуть.

Тяжесть первой части как бы сглаживает вторая - "Бабушкин праздник", где все пропитано весельем, жизнью, радостью. На сцене появляются столы, темные костюмы сменяются на светлые, актеры выносят полные корзины яблок - просто удивительно, как они смогли переключить зал с одной ноты на другую. Большую часть второго акта мы улыбались, подпевали актерам и вспоминали собственные семейные посиделки с кучей родственников. Правда и здесь не обошлось без драмы - в финале выяснилось, что праздник этот был последним. После него все родные героя, к сожалению, один за другим стали умирать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Вторая часть спектакля "Бабушкин праздник"

Уже потом, придя домой, я поняла, зачем режиссер Марина Брусникина объединила два этих разных рассказа в одну постановку. Иначе не получился бы такой правдивый, глубокий спектакль, который показывает жизнь во всех ее проявлениях - в семье и одиночестве, в горе и в радости.

Читайте также:

Любовь во время чумы: Абхазский театр показал "Ромео и Джульетту"

Сухумская "Богема": оперный спектакль в РУСДРАМе