Охота любит тишину: почему я уважаю охотников

О том почему на охоте люди должны молчать, что можно и чего нельзя делать на "правильной" абхазской охоте и как должна вести себя семья охотника, рассказывает колумнист Sputnik Абхазия Руслана Гергедава.

Сезон охоты в Абхазии в самом разгаре. Для большинства это страсть, ради удовлетворения которой они готовы преодолевать десятки километров и пренебрегать плохой погодой. Что же влечет их и каких табу они придерживаются?

Давайте разбираться.

Зов природы

В Абхазии говорят, что моральный облик человека полностью раскрывается на охоте, которая показывает его человечность. Достаточно один раз сходить с человеком на охоту, чтобы разглядеть в нем лень, непорядочность или жадность.

Охота всегда для меня служила показателем мужества и доблести. Как я это почувствовала? Просто наблюдала за охотниками в своей семье.

Как-то раз ребенком, а была я очень непослушным ребенком, решила проследить за отцом, который направлялся на сбор охотников на поляну, где рос священный дуб, чтобы совершить жертвоприношение и и получить благословение на охоту.

Увидев обряд, я поняла тогда, что охота для них значит намного больше, чем обычное хобби.

Следуй закону охоты

Абхазский народ за долгие века выработал целый церемониал и систему табу на охоте. Есть даже свой "лесной язык", который способствует удаче.

Однажды я спросила у одного охотника, почему на охоте люди должны молчать и не общаться друг с другом. Он ответил мне:"Так мы стараемся скрыть свои истинные намерения от преследуемой дичи, ведь звери понимают человеческую речь".

По охотничьим законам принято, не покидая леса разделать добычу, нанизать на ореховую палку сердце и печень животного, воздать хвалу Богу за дарованную дичь.

Первый кусок достается убившему животное охотнику. Тот должен поделиться добычей с родственниками и друзьями, приглашая их на застолье в честь своей удачной охоты и в честь того, что он вернулся к своим домочадцам живым и здоровым.

Главное - поведение

На "правильной" абхазской охоте запрещено ссориться, сквернословить, пить спиртное, обманывать - высшие силы разгневаются, и это может аукнуться всему роду.

Нельзя купаться голым в горных водоемах и охотиться в одежде с короткими рукавами или в шортах. Категорически запрещено убивать дичь просто ради забавы или сверх того, что требуется для нужд семьи.

Строгие правила поведения есть и у домочадцев охотника. Они обязаны избегать даже незначительных размолвок, не говоря уже о ссорах, в доме должна царить тишина. Нельзя говорить куда и зачем ушел глава семейства, чтобы не сглазили или не навлекли на его голову беду.

Охота - дело культурное

Охотничья культура должна закладываться с раннего возраста. Помимо правил и законов охоты, которые установлены и контролируются на государственном уровне, существует и неписаный национальный кодекс охотника.

Прежде чем начинающий охотник возьмет в руки оружие, он должен овладеть знаниями об охоте и природе в целом. Иначе его охота будет "неправильной" и опасной для собственной жизни.

Для настоящего охотника главное не столько добыча, сколько сам процесс общения с природой. Такого охотника можно легко определить по его рассказам, в которых не будет крови или смакования деталей убийства, он скорее поведает с восторгом о чудесных пейзажах, характере поведения зверей или птиц или о том, как все существа и растения причудливым образом взаимосвязаны.

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