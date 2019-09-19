Европа готовится принудить Россию платить Украине

Особых прорывов здесь ждать не стоит: время до 1 января пока есть, а исходные позиции договаривающихся сторон сильно различаются. Кроме того, в октябре сменится и состав Еврокомиссии, пишет автор РИА Новости Александр Собко.

Однако, возможно, какие-то заявления по итогам переговоров прольют свет на позицию ЕС в газовом споре: на какой реальный компромисс он готов пойти. Незадолго до встречи в сфере газового транзита, напомним, состоялось одно событие и появилась одна новость. Есть ли связь между ними?

Событие: очередной запрет для "Газпрома" на использование части мощностей газопровода OPAL, одного из двух продолжений действующего "Северного потока". Как результат — увеличивается экспорт по украинскому коридору.

Новость: заявление (со стороны европейского источника) о возможном использовании (с января 2020 года) "Газпромом" украинской газотранспортной сети по европейским принципам. То есть долгосрочный контракт более и не нужен, а российская монополия может транспортировать газ по итогам аукционов на газотранспортные мощности Украины (а других участников, кроме "Газпрома", понятное дело, на аукционах быть не может).

Можно долго обсуждать законодательные аспекты в обоих случаях, но, как часто бывает в газовом экспорте, работает приоритет целесообразности.

Если будет необходимо (январь все-таки), а долгосрочный контракт подписан не будет, нет сомнений, что (при доброй воле ЕС и "Нафтогаза") поставки можно оперативно организовать, будь то по краткосрочному контракту или системе аукционов. Так же и с газопроводом OPAL: его свободные для "Газпрома" мощности уже ограничивали, восстанавливали и снова ограничивали. Поэтому важнее не изучать все законодательные детали, а понять, какой стратегии будет придерживаться Евросоюз на этих переговорах.

Первый вариант: жесткий. Он предполагает вынудить Россию подписать новый долгосрочный контракт с Украиной на прокачку значительных объемов газа (в настоящее время речь идет об обязательствах прокачки в течение десяти лет не менее 60 миллиардов кубометров в год). В таком случае ограничения прокачки по OPAL можно трактовать как давление на "Газпром", с тем чтобы снизить ему возможность маневра: ведь теоретически российская монополия и после 1 января в течение некоторого времени сможет продолжать торг и без транзита, с использованием запасов в хранилищах, дозакупки необходимого газа на спотовом рынке ЕС и других методов.

Но возможна и строго противоположная трактовка. Условия предлагаемого нового транзитного контракта откровенно кабальны для "Газпрома", они фактически перечеркивают смысл строительства "Северного потока — 2". Очевидно, что российский экспортер будет до последнего отстаивать свои позиции. Нужны ли ЕС новые газовые конфликты, а вместе с этим — рост столь комфортных в настоящее время спотовых цен на газ европейской экономике? Конечно, нет.

Поэтому не исключено, что на деле Еврокомиссия готова на более мягкую по отношению к "Газпрому" тактику. На небольшой объем долгосрочный контракт возможен, но основная часть поставок в таком случае будет идти в рамках аукционов — и в тех объемах, которые нужны "Газпрому".

Но такой подарок был бы слишком большим реверансом в сторону России. Поэтому и появились новые ограничения по OPAL (50 процентов — это 18 миллиардов кубометров в год, но пока речь идет об ограничениях в 13 миллиардов), которые в значительной степени компенсируют в любом случае выбывающие объемы украинского транзита по южному направлению (здесь вопрос решенный, "Турецкий поток" уже построен).

В результате Украина (пока) практически не увидит снижения объемов транзита и потери доходов, а Словакия объемы транзита даже нарастит за счет перебрасывания объемов OPAL на западное направление украинского транзита, что уже сейчас происходит.

Такой status quo сохранится до окончания строительства "Северного потока — 2".

Но понятны и опасения украинской стороны. Если допустить сейчас транзит без контракта, то после запуска "Северного потока — 2" отыграть ситуацию назад будет сложно, а необходимость в украинском коридоре вновь снизится.

Поэтому компромиссом может стать долгосрочный контракт на небольшие объемы. Вопрос лишь в их размерах. Будет ли это, скажем, 15 или 30 миллиардов кубометров в год? Остальное же — в гибком режиме, а для Украины, которая выглядит в этой схеме проигравшей, — "бонус" в виде ограничений по OPAL (вопрос только, надолго ли). Это оптимистичная для России версия развития событий. Впрочем, точный объем транзита (чем меньше, тем лучше) по будущему долгосрочному контракту и определит степень оптимистичности.

Неопределенностей, как всегда, много. Остается ждать комментариев сторон, главные из которых касаются долгосрочного контракта и возможности транзитировать газ вообще без контракта.

А избыток газа на рынках можно трактовать в пользу как покупателя, так и продавца. Покупателю, понятное дело, от избытка комфортно, что усиливает переговорные позиции ЕС. Но и "Газпрому" при наличии избытка проще сбалансировать дефицит в случае остановки транзита. Хранилища уже заполнены почти под завязку (в том числе и принадлежащим "Газпрому" газом), цены (в случае необходимости закупки газа с рынка) низкие.

Также напомним, что на фоне этих конфликтов за скобками осталась, быть может, даже более важная для Украины проблема. Как известно, украинский транзит разделяется на две ветки: западную (основную) и южную (на Турцию, Болгарию, Грецию). Поставки по южному коридору в любом случае резко уменьшатся. С января 2020 года в Турцию, а возможно, уже и в Болгарию газ пойдет в обход Украины. Каким образом "Нафтогаз" будет транспортировать газ потребителям юга страны в условиях, когда транзитные и внутренние газотранспортные мощности являются единым целым? На южном ответвлении украинского транзитного коридора проходят три параллельные нитки газопровода, и возможны варианты, когда остатки газа будут переброшены в одну, таким образом, проблема будет решена. Однако технические вопросы здесь остаются, и этот сюжет очень интересен для наблюдения. Ведь в долгосрочной перспективе аналогичную процедуру придется провести и для западного направления транзита.

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