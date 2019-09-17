Бой с тенью: НАТО борется с мнимой российской угрозой на Украине

Среди участников учений военнослужащие из США, Украины, Молдовы, Грузии и Литвы. Отрабатывают, как впрочем и всегда, защиту от мнимой российской угрозы.
В учениях будут участвовать три тысячи украинских силовиков, а также около пятисот военнослужащих армий 14-и стран мира. К учениям также привлечены 600 единиц наземной военной техники, а также четыре вертолета Ми-8.
Руководят учениями представители США и Украины — полковники Тимоти Кливленд и Александр Жакун.
Читайте также:
- Сохранить превосходство: в НАТО разработали новую военную стратегию
- Экс-генсек НАТО предложил Грузии вступить в альянс "без Абхазии и Южной Осетии"
- Морской бой: в США спрогнозировали результат войны НАТО и России на море