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Бой с тенью: НАТО борется с мнимой российской угрозой на Украине

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© RUPTLY.

Во Львовской области Украины стартовали международные учения стран и партнеров НАТО Rapid Trident-2019.

Среди участников учений военнослужащие из США, Украины, Молдовы, Грузии и Литвы. Отрабатывают, как впрочем и всегда, защиту от мнимой российской угрозы.

В учениях будут участвовать три тысячи украинских силовиков, а также около пятисот военнослужащих армий 14-и стран мира. К учениям также привлечены 600 единиц наземной военной техники, а также четыре вертолета Ми-8.

Руководят учениями представители США и Украины — полковники Тимоти Кливленд и Александр Жакун.

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Теги:
Россия, военные учения, США, Украина


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