"Театр во мне" и блистательная "Электра": сбор труппы и превью в РУСДРАМе

О том, как прошел сбор труппы театра, который начался с кофепития, на что настраивал актеров гендиректор, почему зритель в РУСДРАМе стоит на пьедестале, как прошел предпремьерный показ спектакля, чье платье на нем порвалось в клочья и от чего покраснели ладони у зрителей, рассказывает колумнист Sputnik Абхазия Амра Амичба.

Кому-то, чтобы унять разбушевавшиеся в душе эмоции, достаточно заварить себе мятный чай или выпить стопку коньяка, чтобы расслабиться, мне же нужно выговориться на бумаге, так как вслух о своих переживаниях никогда не скажу. Со стороны даже буду казаться чрезмерно холодной. Когда-то в юности потребность упорядочить внутренний мир и заставила вести личный дневник. Перенос на бумагу помогает утихомирить чувства. С тех пор как стала практикующим журналистом, написание текстов превратилось в рутинную работу и этот "зуд" частично прошел. Но когда побываешь на мероприятии, которое вызывает больше впечатлений, чем может вместить формат редакционного задания, благо, свое личное можно выплеснуть в материале для Sputnik.

В предвкушении премьер

Три недели без РУСДРАМа в палитре культурных событий республики – это очень долго (прошедшие в октябре в театре два аншлаговых детских спектакля "Муха-Цокотуха" не в счет, там играли выпускники их детской студии). Именно столько прошло между закрытием 38-го театрального сезона и открытием нового, в честь которого и прошел накануне традиционный сбор труппы. Возможность увидеть вместе всех любимых актеров, по игре которых соскучилась, и шанс услышать одной из первых о предстоящих премьерах театра я не могла упустить.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

Первых актеров увидела уже на подходе к театру: сидели в близлежащем кафе за чашкой кофе. Наверняка молодые искандеровцы Осман Абухба, Саид Лазба и Руслан Ажиба пытались на кофейной гуще выведать, сколько и кому достанется ролей в премьерных спектаклях. Шучу, конечно, мужчины у нас не гадают друг другу в отличие от женщин.

Других актеров заметила у входа в театр, у которого их встречал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба. На том же месте, где он по обыкновению неизменно уже на протяжении трех лет встречает зрителей. Кстати, за все это время из 322 сыгранных репертуарных спектаклей руководитель театра посмотрел почти все. Как признался позже гендиректор, пропустил всего два.

"И ничего! С ума не сошел. Все хорошо", - пошутил он на сборе труппы.

Из года в год РУСДРАМ становится смелее, увереннее в себе и, можно сказать, амбициознее. Одни только названия произведений, намеченных для постановки в новом, 39-м сезоне, уже вызывают любопытство, не терпится скорее увидеть их на сцене.

Да и сами актеры не сдерживали удивленных возгласов. Каждое объявление премьер - по "Герою нашего времени", "Над пропастью во ржи", "12 стульям", "Кровавой свадьбе", "Оскару" и даже по "Приключениям Буратино" сопровождалось аплодисментами и одобрительными возгласами труппы. Видно, что хотят работать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

В первом полугодии 39-го сезона премьера почти каждый месяц. После "Электры" в декабре будет новогодний спектакль, а первая премьера 2020 года состоится в феврале - комедия "Оскар" по пьесе Клода Манье. Многим известен одноименный фильм с Луи де Фюнесом. "Абхазский" Оскар тоже будет похож на французского, по крайней мере, визуально уж точно. Джамбул Жордания исполнит роль Бертрана Барнье.

"Не только политологи уходят в театр, но и финансовые деятели", - отметил Хинтба, рассказывая об авторе пьесы Клоде Манье (французский драматург получил коммерческое образование и работал в семейном бизнесе, но вскоре обнаружил в себе любовь к театру и занялся драматургией – ред.).

Поделиться внутренним миром



Обращаясь к труппе, Ираклий Хинтба напомнил, что в театре Искандера к зрителю относятся как к наивысшей ценности.

"Зритель - самый главный человек, его надо любить, а любовь мы можем проявить отношением, начиная с кассы и заканчивая спектаклем. Работа на 90 процентов для нас невозможна. Только на сто и даже больше. Нужно стараться, чем больше будет зрителей, тем больше будет у нас возможностей, тем больше будут у вас зарплаты, тем больше премьер в театре. Мы должны поставить на пьедестал зрителя, мы его уже поставили, для нас это главный принцип", - сказал гендиректор.

Отвечая на вопрос журналистов, с какими проблемами сталкивается РУСДРАМ в своей работе, Хинтба заметил, что не любит говорить о проблемах. Кстати, поэтому, возможно, стороннему наблюдателю кажется, что театру все удается легко.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Электра"

"Можно найти много проблем, но не люблю загружать сознание проблемами, нужно думать о том, что можно эти проблемы решить, и к этому двигаться. Мы существуем в уникальном пространстве, которое мы создаем своими руками, это пространство недоступно другим людям. Наш внутренний мир, который мы создали, в котором мы живем. И давайте не будем его разрушать никоим образом. Давайте мыслить так: не я в искусстве, а искусство в себе, не я в театре, а театр во мне. Думать не только о себе, но и об интересах всего коллектива. И тогда все будет хорошо", - напутствовал гендиректор, открывая 39-й театральный сезон РУСДРАМа.

Бешеный ритм "Электры"



На предпремьерных закрытых показах обычно не бывает аншлагов, букетов, оваций и криков "браво". Приходят на них журналисты, родственники актеров и коллеги. Но первый, закрытый показ "Электры" свел на нет все шаблоны: зал был полон, артистам дарили цветы, на поклон вызывали не менее десяти раз, криками "браво!" зрители выражали свое "спасибо", а от долгих аплодисментов у меня, например, покраснели ладони. Забегая вперед, скажу, что некоторые, не удержавшись, решили обнять в благодарность каждого актера.

После третьего звонка при входе в зал невольно замираешь. В центре небольшой сцены укрытые покрывалом с многовековой "пылью" сидят фигуры людей. Позже "пыль" окажется банальным целлофаном, но в театральных декорациях при правильном освещении все приобретает магию.

© Sputnik / Томас Тхайцук Репетиция спектакля "Электра"

Покров с фигур снимает "судьба", или похитительница душ – Кера, в исполнении Лоиды Тыркба. Кстати, своими дредами она немного напоминала темнокожего вампира из "Сумерек", который пытался убить Изабеллу. Как лиана, обвивая героев, Кера будто показывает метания их душ.

Лоида также исполняет вокальные номера в спектакле. А вообще, надо заметить, что в "Электре" актеры поют, танцуют, бегают, кричат, играют на гитарах и барабане, показывают чрезвычайную гибкость, выполняя сложные, почти акробатические трюки. Спектакль насыщен как эмоциями, которые он порождает, так и визуальным рядом. После понимаешь, почему постановка идет два часа без антракта. Как прервать действо, когда оно набирает космическую скорость, несясь к кульминации? И этот бешеный ритм оглушает зрителя, вводит в замешательство, недоумение, ступор. Невольно задаешься вопросом: а на планете ли Земля я нахожусь?

Всего шесть актеров: Мадлена Барциц, Милана Ломия, Осман Абухба, Инал Инапха, Наталья Папаскири и Лоида Тыркба – в камерном пространстве создали такой мир, с такими страстями и энергетикой, что кажется, древнегреческие герои перенеслись в веках на один вечер в РУСДРАМ.

Огромный круг на ножках, вокруг и на котором разворачивается действо, превращается то в трапезный стол, то в могилу, становится то площадкой для детских игр, то местом убийства. И все это достигается не сменой декораций, а игрой света, актеров, музыки, в спектакле "играют" даже костюмы. По смене их цветовой гаммы понимаешь настрой героев, неизменен костюм только Христофемиды в исполнении Миланы Ломия, она антипод Электры. Христофемида тоже скорбит по отцу, но не хочет мести. Чего не скажешь о жаждущей мести Электре в исполнении Мадлены Барциц. И в центре происходящего оказывается она, вдохновляющая брата Ореста (Осман Абухба - ред.) на смерть.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Электра"

Но начинается все с личных историй актеров, которые они рассказывают, обращаясь к зрителям. По задумке режиссера, эти истории должны выявить точки соприкосновения и различия актеров и создаваемых ими образов.

"Я – Электра! Я дочь Агамемнона!" – говорит Мадлена Барциц и на глазах преображается в древнегреческую женщину, переживающую за убийство отца.

Мадлена в роли "Электры" стала откровением для зрителей. В интервью она признавалась, что роль для нее стала во многом личной, а на предпремьерном показе стало понятно насколько. Гнев, который бушует в душе Электры, "рвет" не только голосовые связки, но и один из сценических нарядов – к концу спектакля он измазан известью, а его подол изодран в клочья. Наверное, к каждому показу ей предусмотрен новый комплект костюма. Невозможно было оторвать от нее глаза, когда она танцевала "танец гнева", как я его назвала, со светомузыкой. Она напоминала актрису из бутусовского спектакля "Гамлет. Кино".

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Электра"

Поразительно актуально звучат из уст героя Инала Инапха диалоги из платоновских трактатов о справедливости, свободе, о чести и достоинстве, о семье и детях, об отношениях в государстве. Тот случай, когда отдельно взятая семья – это образец государства или, наоборот, в которой наблюдается та же иерархия.

"Чтобы быть свободным, покорствуй власть имущим" - спорный совет. "Срам для благородных в сраме жить" - с этим не поспоришь. "Закон – есть справедливость" - а вот до этого хотелось бы дойти.

На превью незначительные оговорки в текстах актеров, совершенно не сбивали с линии происходящего. Герои были естественны - они оговаривались, спотыкались, перебивали друг друга, запыхавшись, тяжело дышали. Просто в РУСДРАМ зашли настоящие люди из античных времен, чтобы рассказать и показать произошедшую трагедию в греческой семье.

После кульминации - убийства матери, которое, кстати, остается за занавесом, в отличие от убийства ее любовника, - в мгновение ока из героев античной трагедии актеры преображаются в самих себя. И теперь уже Мадлена, Осман, Милана, Наталья Павловна, Лоида и Инал начинают обсуждать, кто как относится к поступку Электры, Ореста и других персонажей пьесы. И этот момент помогает зрителю вернуться в реальность. Без этого перехода, останови спектакль на кульминации, выйти из "жара" происходящего было бы сложно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Электра"

До сих пор самыми сильными театральными впечатлениями у меня были российские спектакли "Три высокие женщины" и "Пролетный гусь". Отныне к ним добавилась русдрамовская "Электра".

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