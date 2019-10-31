Как "Голый король" обнажил актеров: премьера в Молодежном театре

Вы в школе играли с друзьями в игру "Правда или выкуп", кажется, называлась? Так вот, я всегда выбирала правду. И выбираю ее до сих пор. Лучше знать, слышать и говорить ее, невзирая на последствия.

Тех, кто не говорит правду в лицо, я считаю конформистами. И двуличными, если они все-таки говорят правду, но не тому, о ком она, а за его спиной. Принцип "говори или молчи" привел к тому, что у меня мало друзей. А недавние события личного характера показали, что их и вовсе нет, вру, есть двое - Эсма и Альбина.

Поразительная черта у нашего народа приукрашивать все и вся. Именно поэтому я не люблю восхваляемое всеми абхазское застолье. Более помпезных речей вы не услышите нигде. Хотя нет, уже на протяжении многих лет манеру такого разговора перенесли и в политику, и в культуру, да во все сферы жизни. Говорящий так "распушит хвост", что буквально видишь, как в конце речи он поднимает свой воображаемый рог с вином.

И по моему мнению, такая черта до добра не доведет, не ведет она к развитию и процветанию, это путь к деградации и безвкусию во всем. Как же иначе, если ты черное называешь белым, и этому поддакивают авторитетные в обществе люди? Поддакивают, потому что никто не хочет становиться плохим для другого в маленькой стране, где все не только знают, но и видят друг друга, сталкиваются на различных мероприятиях. И пресловутое "Апсшэа злаиасхэои нас?" (как я потом с ним буду здороваться, или в глаза посмотрю) рождает самоцензуру.

Абхазские театры в стране - Молодежный и Абхазский драматический - единственные и уникальные в своем роде. И я хочу, чтобы они были лучшими! Лучше сухумского РУСДРАМа, например. Русских театров в мире много, а абхазского театра нигде в мире больше нет. Назовите меня националисткой, но я хочу писать материалы под сильным эмоциональным потрясением от спектакля, который играли на абхазском языке. Потребность слышать ежедневно родную речь и побудила меня в 2006 году вернуться в Абхазию после учебы в России с надеждой создать здесь абхазскую семью во всех смыслах, и в первую очередь в языковом. Среда обитания важна для самосознания. Как-то моя племянница, которая родилась и живет в Москве, сказала мне: "Я русская, хоть и наполовину абхазка, потому что живу не в Абхазии".

Я люблю Молодежный театр! Актеры - абхазы, говорящие на идеальном абхазском языке, и уже за это их любит зритель. Я уважаю каждого актера за трудолюбие, постоянный поиск и за активность в работе. У театра отличный репертуар по абхазской тематике, который привлекает и не может оставить равнодушным никого. Чего стоит одна только постановка по роману "Последний из ушедших". Текст Баграта Шинкуба всегда вызывает живую эмоцию, даже зачитанный со сцены в жанре радиоспектакля.

Артисты мне симпатичны и как люди, они всегда приветливы и доброжелательны, надеюсь сохранить теплое отношение и после этих строк. И хочу быть понятой за девичью смелость высказать личное мнение в Абхазии.

Спектакль "Голый король" оказался таким, про который говорят, что постановки такого уровня воспитывают и культивируют дурновкусие у зрителей. Каждый раз смотришь на сцену и думаешь, чего же не хватает актерам, почему не цепляет непосредственно их игра.

Артистам Молодежного театра, мне кажется, следует подучить основы актерского мастерства. Ребенок, который не знает букв, не может читать, и поставленную задачу он не решит, даже если ему нанять заграничного репетитора по математике.

Замечу, что интересна была в "Голом короле" работа исполнителя роли гувернантки, и тем, что это был переодетый в женщину мужчина. В Абхазии сделать такое молодому человеку - большой вызов и чрезвычайная смелость!

Поделюсь, что коллеги-журналисты тоже были в недоумении от спектакля, одна даже призналась, что точно так же сама играла с подругами в школьном театральном кружке в селе Члоу. Другая коллега, которая знает мое хорошее отношение к Молодежке, перед спектаклем попросила комментарий по премьере, но в течение показа она и сама осознала, что такого отзыва, которого ждет, записать не получится. А ведь в итоге будет репортаж о том, как все замечательно прошло. У корреспондента редакционное задание, он должен сдать материал, и правда в этом случае никому не нужна.

Как там сказано у древнегреческих философов?

"Платон мой друг, но истина дороже"? А в наше время это так? Не стану ли я изгоем после этой колонки?

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