Лагулаа о моноспектакле Молодежного театра Абхазии: не каждый решится взять такую "ношу"

Молодежный театр Абхазии представит зрителю моноспектакль "Белая скала" по рассказу Чичико Джонуа.

"Была очень долгая настольная читка, потому что формат очень сложный для актера. Совсем недавно мы перешли на сцену, установили декорации и репетируем в театре "Абаза", в нашем учебном центре. Впервые мы написали музыку для всего спектакля. На протяжении всей постановки будет звучать композиция Абзагу Марухуба. Сам моноспектакль будет исполнять Ахра Кварчия – это самая сложная работа для актера, держать зрителя в течение часа одному, без какой-либо помощи. Моноспектакль - сложный жанр, поэтому мы очень редко ставим такие вещи, не каждый решается взять на себя такую ношу", - сказала Лагулаа.

Премьера моноспектакля состоится на малой сцене Абхазского государственного драматического театра 16 сентября.

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