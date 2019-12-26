"Луч света" на фоне страхов: инвесторы сделали ставку на рубль в 2020 году

Последние пять лет стали для рубля сложными. Однако теперь глобальные инвесторы воспринимают его как надежный актив в условиях возможного разрастания торговой войны между Вашингтоном и Пекином и прочат укрепление в 2020 году.

Рубль завершает год одной из самых прибыльных валют развивающихся стран: с января он укрепился к доллару на 12,3 процента. В 2020-м это продолжится, и российская денежная единица, уверены финансовые стратеги и экономисты крупнейших банков, станет привлекательным активом для инвесторов.

Тихая гавань

К концу декабря рубль обновил годовые максимумы к доллару и евро. Сказались продажи валюты национальными экспортерами, а кроме того — рост аппетита международных инвесторов к рисковым активам. По итогам года отечественная денежная единица вышла в лидеры среди валют развивающихся стран, укрепившись к доллару на 12,3 процента, хотя большинство ослабло.

И перспективы на новый год эксперты оценивают как весьма позитивные.

"В 2020-м рубль может стать одним из самых надежных активов для инвесторов, которые ищут убежище в условиях торговой войны между США и Китаем", — утверждает Bloomberg на основании опроса нескольких десятков инвесторов, валютных стратегов и трейдеров.

Привлекательность рубля — в значительной степени заслуга Банка России. В 2014-м Центральный Банк отпустил курс в свободное плавание, отказавшись от валютных интервенций. Это было серьезным испытанием. "Обвал цен на нефть и западные санкции привели рубль в смятение, и даже резкое повышение ставки не остановило падение", — напоминает агентство.

"Неудачи 2014 года столкнули российскую экономику в двухлетнюю рецессию, и рубль подешевел почти наполовину относительно доллара. В декабре 2015-го Центробанк повысил ставки до 17 процентов. Когда президент Владимир Путин запретил импорт западной сельскохозяйственной продукции, взлетели цены на продовольствие, а инфляция достигла двузначных значений", — описывает ситуацию The Wall Street Journal (WSJ).

Но в итоге, как указывает газета, санкции заставили экспортеров шевелиться, а бюджетное правило сформировало подушку безопасности, страхующую от валютных и санкционных рисков.

"Санкции вынудили крупнейшие российские компании расплатиться с западными кредиторами, что сократило внешний долг. Часть нефтяных доходов руководство страны направило в специальный фонд (Фонд национального благосостояния), обеспечив существенный рост международных резервов", — констатирует WSJ.

Резервы на полтриллиона

Оправдал себя и переход Банка России к более осторожной политике процентных ставок. В результате страна вступает в 2020 год с резервами в полтриллиона долларов и с одной из самых прибыльных в мире валют для керри-трейд (торговой стратегии, подразумевающей заработок на разнице процентных ставок), указывают аналитики.

"Нефтяные сверхдоходы позволили российскому Центробанку нарастить международные резервы в процентном отношении к ВВП до самого высокого уровня с 2010 года. У России двойной профицит бюджета и текущих счетов, причем оба показателя — на десятилетнем максимуме", — отмечает Bloomberg.

Драматичные события рубль пережил зимой 2016-го — после обвала нефтяных цен и в результате западных санкций из-за Крыма. Двадцать первого января ЦБ понизил курс к доллару на 4,04 рубля, до отметки 83,59 (дневное падение на 5,2 процента).

Через пять дней — самое резкое снижение относительно европейской валюты, на 4,73 рубля (до 88,89). "С тех пор бюджетное правило сделало рубль гораздо менее уязвимым к колебаниям нефтяных котировок", — признает Bloomberg.

По прогнозу аналитиков HSBC, в 2020-м рубль укрепится на семь процентов — благодаря ускорению экономики и торможению инфляции, которая сейчас ниже четырех процентов. Это уже позволило Банку России в середине декабря пятый раз за год понизить ключевую ставку — до 6,25 процента. И аналитики рассчитывают на продолжение.

Как отмечают экономисты, политические риски остаются, но, скорее всего, их перевесит улучшение макроэкономической ситуации. В результате рубль рассматривают как единственную валюту в регионе CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), которую ждет укрепление.

Шведский банк SEB предсказывает падение доллара ниже 61 рубля в первом квартале. Эксперты оговариваются, что потенциал роста в новом году в целом меньше, чем в 2019-м. Но высокие процентные ставки и сильные макроэкономические показатели делают российскую валюту привлекательным инструментом для инвестиций и хранения накоплений.

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