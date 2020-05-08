Почему Германия выступила против восточноевропейского ревизионизма

Однако сделал он это не от любви к истории и не от любви к России – в Берлине опасаются, что вырастили агрессивных евроскептиков, пишет доцент департамента политологии Финансового университета России Геворг Мирзаян для Sputnik.

Берлин в помощь

В преддверии 75-летия победы над величайшим злом в истории цивилизации активизировались различные восточноевропейские ревизионисты. Те, кто не хочет признавать ответственность своих элит за развязывание войны – или даже считает себя идейными потомками побежденных нацистов и хочет переписать историю. Активисты из Польши (страны, чей сговор с Гитлером и ослепление русофобией стал одной из причин начала войны) говорят о том, что СССР – не жертва, а инициатор Второй мировой. Прибалтийские интеллектуалы плачут о том, что их страны были оккупированы злым Советским Союзом. И вместе с украинскими националистами чествуют соратников Гитлера – карательные батальоны СС, сжигавших деревни вместе с людьми.

Потомки победителей (в том числе и из стран, где официальной идеологией является антисоветский ревизионизм и восхваление приспешников нацистов) смотрят на весь этот поток сознания с возмущением – и, в какой-то степени, осознанием бессилия в деле переубеждения или наказания этих деятелей.

Однако помощь пришла оттуда, откуда и не ждали – из самой Германии. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас написал (в соавторстве с известным немецким историком Андреасом Виршингом) статью в издании "Шпигель", посвященную отношению его страны к ее нацистскому прошлому. Помимо озвучивания стандартного для руководства Германии покаяния за преступления нацистов, Хайко Маас прокомментировал и попытки восточноевропейских товарищей пересмотреть историю.

"Попытки переписать историю таким позорным образом как в последние несколько месяцев требуют от нас разъяснений – в общем-то, ненужных из-за неизменных исторических фактов. Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступление Холокоста. Кто бы ни сеял сомнения по этому поводу и выбирал других на роль преступника, он несправедлив по отношению к жертвам, эксплуатирует историю и разделяет Европу", – четко заявил Маас. - "Немецкое прошлое показывает опасность ревизионизма, который заменяет рациональное мышление национальными мифами".

Министр призвал не переворачивать историю, а также "противостоять попыткам превратить жертв в преступников и жертв нападения - в агрессоров".

Диета стала неправильной?

С чем связан этот всплеск искренности – особенно после того, как многие немецкие депутаты послушно проголосовали за резолюцию Европарламента о возложении вины за развязывание Второй мировой и на Германию, и на СССР? Отчасти в статье отражен личный взгляд Мааса – человека левых убеждений, социалиста и католика. Однако в то же время министр своими тезисами подчеркивает национальные интересы Германии, в которых уже нет места восточноевропейскому ревизионизму и всему тому, что растет на его почве.

Для Германии отказ от нацистского прошлого – это не просто самобичевание, а один из оплотов концепции Евросоюза.

"Наша поддержка идей сильной и единой Европы, прав человека как универсальной формы человеческого достоинства, основанного на правилах международного сотрудничества и отказ от "особого пути" - все это подпитывается осознанием беспрецедентных преступлений Германии в 20-м веке, нашедших свое самое чудовищное выражение в Холокосте", - говорится в статье Мааса. Без этого отрицания Берлину сложно будет возглавлять общеевропейский проект.

"Маас, конечно же, заинтересован в том, чтобы партнеров Германии в мире не посещали мысли об угрозе IV Рейха, пусть и воздвигаемого на экономической основе", - говорит старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.

Но до недавнего времени ничего не мешало Берлину смотреть сквозь пальцы на рост ревизионизма в восточноевропейских странах и даже поддерживать эти настроения – в Германии (как и в целом на Западе) рассчитывали вырастить "ручных крокодильчиков" для давления на Москву, сдерживания российского влияния.

И план работал – Прибалтика стала надежным антироссийским оплотом, сакрализация дивизии СС "Галичина" и бандеровцев развели Киев и Москву, а регулярно происходящие в Польше и других странах Восточной Европы (например, той же Чехии) исторические скандалы с РФ являются серьезным стоппером в нормализации их двусторонних отношений с восточным соседом. Однако проблема в том, что на почве восточноевропейского ревизионизма вырос восточноевропейский национализм – а он-то уже угрожает не только России. Это явление противоречит самой сути европейской интеграции, а также (например, в случае с Польшей) имеет четкий антинемецкий акцент.

Поляки, конечно, с радостью примут морально-материальную помощь Берлина для противодействия Москве – однако к немцам у них исторических претензий едва ли не больше, чем к русским.

Рост польского, венгерского и других национализмов прямо угрожает существованию Евросоюза, основанного как раз на антинационализме, на концепции гражданской нации. И проходящие в ЕС кризисные события (Брекзит, разбегание по национальным углам во время эпидемии коронавируса) лишь усиливают опасность того, что воспитанный на ревизионизме восточноевропейский национализм станет троянским конем, который вернет Европу в эпоху мелочного внутреннего раскола. Его расцвет развалит ЕС на страны, которые будут снова конфликтовать друг с другом – в том числе и по территориальным вопросам (еще одно наследие ревизионизма – ведь далеко не все остались довольны границами, зафиксированными после Второй мировой войны).

Поэтому, по всей видимости, германский МИД задумался над тем, что пора сворачивать исторические войны Восточной Европы с Россией – пока эти войны не перешли из прошлого в будущее и начали идти не с Востоком, а с Западом.

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