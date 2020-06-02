Зеленоглазое вези: правда о мире сухумского такси

Такси - это особый мир города, нам доступна только видимая часть. Нам надо ехать, вот и все, что нам положено о нем знать.

Между тем таксисты, особенно если их послушать, все знают, все видят, обо всем имеют свое мнение, а их сарафанное радио заткнет за пояс любую группу в мессенджерах.

Алексей Шамба, Sputnik

Четыре года назад у меня было много свободного времени и мало денег. С работой в стране всегда непросто, и поэтому наиболее очевидным для меня вариантом на тот момент стала работа в такси. А что? Свободный график, всегда в движении, уютное урчание двигателя — дело мечты. Но пришлось туго.

Во-первых, мое знание города оказалось, мягко говоря, неполным. О существовании многих дворов и переулков я даже не подозревал, отродясь там не бывал. Просто надобности не возникало. Во-вторых, дорожная романтика обернулась тяжелым физическим трудом по 12-14 часов за рулем. Прибавьте к этому сложных клиентов, которые во многом считают, что за 150 рублей они купили и такси, и таксиста оптом. При этом некоторые считают, что таксист — это "три мешка денег — утром, в обед и вечером". Разочарую, работа в такси не приносит великих заработков.

Я проработал несколько месяцев, романтика испарилась, а вслед за ней отправились нервы, которые стали расходниками, подобно деталям в машине, они расшатались, и я дезертировал. Но недалеко. Многим может показаться, что пошел на повышение - стал в той же фирме диспетчером. Это оказалось еще труднее. Находиться между клиентами и водителями, сидя на телефоне в прокуренной комнате сутками - удовольствие для совсем уж искушенных. В результате я совсем ушел из этого бизнеса. Но еще долгое время при виде таксомотора у меня начинала болеть спина, а на все телефонные звонки невольно отвечал:"Такси слушает".

Во время карантинных ограничений из-за коронавируса, когда остановили весь общественный транспорт, осталось только такси. Мне пришлось пользоваться им довольно часто. Нахлынули воспоминания, и я решил рассказать про свою работу в такси, а также описать основные типы диспетчеров, пассажиров и водителей. Уверен, что многие узнают себя и сделают выводы.

Было бы желание

Стать таксистом в Абхазии легко. У этой профессии низкий порог входа – достаточно водительского удостоверения и автомобиля. Работать в такси вообще может кто угодно. Испытательного срока нет, экзамен на знание города не сдается, справку из психиатрического диспансера можно принести позже. Бюрократии минимум. Пришел - и работай.

На данный момент только в столице 68 зарегистрированных таксопарков, из которых 39 малых и 19 крупных. Таксисты со стажем хорошо знают друг друга. Многие начинали вместе, кто-то открыл свою фирму и пригласил своих бывших коллег, а есть и те, кто получает заказы от разных контор. Диспетчеры хорошо знают и друг друга, и таксистов. Активность этого бизнеса возрастает во время туристического сезона, осенью происходит спад. Отношения между фирмами скорее дружелюбно-нейтральные: часто при отсутствии свободных машин у одной фирмы заказ передают другим.

Небольшие таксопарки работают постаринке: один класс обслуживания, отсутствие проверок и фиксации нарушений. Крупные постепенно переходят на более цивилизованные стандарты: различные классы (эконом, стандарт, бизнес), рейтинговая система, работа через приложение, тайные пассажиры и обязательный Wi–Fi в салоне.

Дороги, которые не выбираем

С чего начинается смена? Выходишь на линию и начинается бег белки в колесе. Сначала ты должен заработать 600-700 рублей на топливо для машины. Потом — от 200 до 300 рублей на оплату услуг диспетчера. Если машина от фирмы, то еще 1300 рублей на ее аренду. Ну, а уж потом начинаешь работать на себя. Только вот это "уж потом" может в этот день и не наступить, особенно в межсезонье. На это влияет возросшая за последние годы конкуренция, низкие доходы населения и высокие цены на топливо. Это тяжелая работа. Как физически, так и психологически. Испытано на себе.

Основное время таксист проводит между центром города и Новым районом, это основной маршрут, особенно к вечеру. Следующая отправная точка – рынок. Водители не любят это место. Часто приходится долго ждать клиента, а с парковками проблема. Сидишь и просишь диспетчера, чтобы он связался с клиентом и поторопил. Учитывая, что клиенты на этом направлении - это в основном женщины с сумками, ожидание может растянуться минут на 30, а то и больше.

Особняком стоит маршрут на улицу Чанба. Это тоже город, но по сути, отшиб отшибом. Плохое дорожное покрытие, слабое освещение и пьяная компания в салоне превращают поездку туда в настоящий лабиринт, особенно ночью. Мой первый рейс был именно оттуда. Приехал, посадил клиентов и стал нарезать круги, периодически проезжая мимо одного и того же магазина. Я сдался и обратился за помощью к прохожим, когда понял, что топливо заканчивается. Моя просьба подсказать, как проехать к Красному мосту, который находился в 200 метрах, сильно удивила пассажиров.

Но есть и позитив, конечно. Общительным людям, например, одно удовольствие постоянно менять собеседника. Интровертам сложнее, поэтому, если ваш водитель сидит с каменным лицом, не думайте, что он высокомерен и безучастен. Для него вы просто работа и ничего личного.

Сколько же "загребает" таксист в месяц? Если работать по 8 часов в день, то доход будет мизерным, поэтому приходится кататься значительно дольше. Работая по 12 часов, можно зарабатывать около двух тысяч рублей в день. Бывает, конечно, и больше, а иногда и намного больше, но рассчитывать на такую удачу не стоит. Таксисты суеверны. Очень часто, "сорвав куш", машина может выйти из строя, а то и попасть в аварию. Поэтому водители предпочитают не искушать судьбу дальше, а нащупав предел фортуны, просто сойти с линии.

Работа в такси затягивает. Критичным является первый год. Если он прошел без серьезных проблем, то "баранку крутят", пока позволит здоровье. Ну а дальше — дальше стараются не загадывать.

Карету мне!

Каждая поездка начинается со звонка диспетчеру. Он принимает заказ и направляет машину по адресу. Кажется, что все просто, но это только на первый взгляд. Представьте, что вам надо ответить на четыре телефонных звонка, найти такое же количество свободных машин, правильно рассчитать время прибытия и учесть дополнительные требования пассажиров. И все это сделать вежливо, предупредительно и без ошибок. Хороший диспетчер должен прекрасно знать город и уметь объяснять. Ему необходимо все время держать в голове текущую ситуацию: сколько машин свободно, какие и где находятся.

Как правило, в смене один диспетчер и несколько водителей, которых надо контролировать, а это непросто. У каждого из них могут быть свои капризы и нюансы в поведении. Грамотный диспетчер – мозг этого бизнеса.

Среди них я встречал три основных типажа: "строгая тетя", "папина дочка" и "свой парень". В первом случае общение с таксистами и клиентами происходит по схеме "строгая учительница – непутевый ученик". Во втором – включается режим капризной девчонки, которой невозможно ни в чем отказать. Ну, а в третьем идут в ход и крепкие словечки, а иногда и не менее крепкая рука. Хочу отметить, что хороший диспетчер виртуозно владеет всеми способами и их любыми сочетаниями, поэтому успеха в этой профессии достигают в основном женщины с пластичной психикой.

В общем, если вам нужен стрессоустойчивый сотрудник, умеющий быстро работать в режиме многозадачности, рекомендую присмотреться именно к ним.

Кого везем

Ежедневно у таксиста минимум 20 рейсов в день. В месяц перевозит около 500 человек. Контингент один и тот же, но есть различия в зависимости от района и времени. Я попросил нескольких опытных водителей поделиться своими наблюдениями и рассказать о своих пассажирах. Получились следующие типы клиентов.

"Тормоза". Те, кого нужно ждать минут 10–15. О комфорте таких пассажиров обычно не беспокоятся. Везут их либо быстро, либо очень быстро. Время, как известно – деньги, а для таксиста тем более. Просьба к таким людям - если вы не служили в армии и не умеете одеваться за 45 секунд, то не надо вызывать машину, когда вы еще в трусах и в одном носке.

"Торопыги". Эти вызывают сразу несколько машин с нескольких телефонов. Но если уж так случилось, что вы вызвали больше одной машины, не поленитесь и отмените остальные заказы.

"Недопассажиры". Они вызывают машину и не выходят. Вообще. Для таких, по общему мнению знакомых таксистов, в аду приготовлен отдельный котел, и окунать их будут в него ровно столько раз, сколько раз они "кидали" таксистов.

"Красавчики". Самые любимые клиенты. Подъезжаешь, а они уже стоят и ждут. Настроение сразу улучшается. А если еще и не хлопают дверью, то профессиональный экстаз таксисту гарантирован. С такими пассажирами всегда вежливы, везут их аккуратно и поддерживают беседу практически на любую тему.

"Наркоманы-скунсы". Когда эти персонажи садятся в автомобиль, характерный запах заполняет все пространство вокруг, избавиться от него невозможно, и открытые окна не помогают. Часто они расплачиваются крупными купюрами (и откуда только деньги берут?), приходится искать размен. В целом, они безобидные и проблем не доставляют, но есть одно "но" - это запах!

"Спящий красавец".Такой товарищ обычно в подвыпившем состоянии, попадая с прохладной улицы в теплый салон, сразу сливается с сиденьем и становится похожими на какую-то желеобразную массу. Сказав конечный адрес, практически сразу засыпает и начинает храпеть, иногда обходится и без храпа, но сути это не меняет. В поворотах голова его перекатывается с одного плеча на другое, такое ощущение, что она живет своей жизнью, отдельной от всего остального туловища. То, что происходит в конце поездки, лучше, конечно, видеть, словами это трудно описать. В ход идут все способы, чтобы это тело проснулось: громкая музыка, удары по разным частям тела, хлопки по щекам, подергивания за волосы. После нескольких минут таких процедур происходит чудо – у него открывается один глаз. Самое главное в этот момент не останавливаться, тогда есть надежда на окончательное пробуждение. Секундное замешательство - и его снова можно "потерять".

"Мозгоклюй". После обоюдного приветствия, короткий диалог превращается в длинный монолог. Почему-то этот человек думает, что таксист - это и водитель, и психолог в одном лице. Он начинает изливать свою душу, рассказывает обо всех своих проблемах. После поездки с таким типом водителю самому остро необходима психологическая дезинфекция.

Кто везет

Пройдясь по пассажирам, будет справедливым остановиться на типажах таксистов. Они тоже очень занимательны. Так какие же бывают работники руля и рубля.

"Экс-олигарх". Такси для него — это так, временно. На самом деле он крутой, у него свой бизнес, большой дом и "гелик". Просто небольшой кризис в стране, сами понимаете, пришлось сесть за баранку, но скоро все утрясется. Понятное дело, что нет никакого бизнеса, да и "гелика" тоже. Пассажиры делают вид, что верят: нравится человеку грезить — пусть грезит.

"Патриот". Вы еще не успели сесть, как вам уже рассказали: какой президент лучше, чей сыр вкуснее, а Европа в глубокой ж...е, короче, загнивает. "Апсны-67" для своих и "Любэ" для отдыхающих. Некоторые пассажиры не выдерживают, вступают в дискуссию и даже ссорятся с патриотами. В лучшем случае дальше едут молча и холодно прощаются.

"Ностальгирующий". Сели, закрыли дверь, в машине негромко звучит голос Тимати, и вдруг: "Нет, ну совсем петь разучились! Вот раньше как хорошо было. А теперь — тьфу! Ни голоса, ни слуха, лишь бы на сцену пролезть". Затем начинаются воспоминания про автоматы с газировкой по три копейки с сиропом. Так что приготовьтесь, речь будет длинной. От вас требуется вздыхать и иногда кивать головой.

"Нытик". Чем-то похож на предыдущего, но без отсылки к советскому прошлому. У него всегда все плохо. Фирма обнаглела и берет большой процент, на свою машину денег нет, заказы все на маленькие расстояния — не заработаешь, цены растут, жена ворчит, а ребенок подрался в школе. Чем вы можете помочь бедолаге, понять сложно. Потому что даже на доброе слово у него найдется тысяча оговорок, почему оно не очень-то и доброе.

"Мачо". Куда ж без него! Герой-любовник в каждые новые пассажирские уши выливает истории своих горячих похождений. Парень он крутой, все его вожделеют, он только выбирает из тысяч покорившихся ему женщин.

"Психолог". Умеет разговорить клиента, расположить к себе, проникнуться проблемами и нуждами пассажира и, как результат, оставить себе сдачу, а то и получить сверху. Это настоящие виртуозы в такси.

"Автомобильный чистюля". Болезненно переживает за чистоту своего драндулета. Обычно возит в салоне кучу разных жидкостей и тряпочек. Испытывает настоящую страсть к автомобильным "елочкам" с ядовитым амбре. Мне попался водитель, который работал в бахилах и даже выдавал их пассажирам. Сами таксисты считают таких самым неприятным типажом, и я с ними согласен.

"Верующий". В машине будет комплект икон в сочетании с монеткой для приманивая состоятельных пассажиров плюс несколько веточек чертополоха. Человек пытается объединить православие, язычество и фэн-шуй. Иногда у него получается. Про ремни и подушки безопасности, понятное дело, не будем.

"Альфа-таксист". Самый одиозный персонаж. Классика. Как правило, он возглавляет таксистскую династию. Лично знает всех в городе: от бомжей до министров. Считает себя одним из столпов общества, с которым вынуждены считаться люди такого полета, что их с земли не разглядишь. И вообще, это человек на своем месте, искренне любящий свое дело. Но это не мешает ему при первой возможности обдирать своих клиентов, как липку.

Итог

Если вы любите активный, очень активный образ жизни, не боитесь рано вставать и поздно ложиться - добро пожаловать в такси водителем. Максимальный стресс и высокий уровень адреналина вам гарантирован. Спустя всего один месяц, вы будете прекрасно знать город и сможете работать экскурсоводом, если с такси не сложится.

Если вы умеете быстро решать несложные математические задачи, вас не смущает табачный дым и готовы упорядочить хаос - добро пожаловать в такси диспетчером. Через несколько месяцев упорного труда вы сможете работать в любом антикризисном центре.

Берегите себя.

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